Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

«Terra Forte» estreia segunda temporada a liderar: todos querem saber o que acontece a Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 13min
«Terra Forte» estreia segunda temporada a liderar: todos querem saber o que acontece a Maria de Fátima - TVI

Outro dos grandes interesses é o casamento de Flor e Sammy.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A segunda temporada de “Terra Forte”arrancou com resultados muito positivos, liderando no seu horário de exibição e confirmando o forte envolvimento do público com a nova fase da história.

Na primeira semana de emissão, a novela alcançou um total de quase 1 milhão e 709 mil espectadores, afirmando-se como uma das grandes apostas da ficção nacional da TVI.

O entusiasmo em torno do regresso de “Terra Forte” fez-se sentir também no digital. Na semana de estreia da nova temporada, o Instagram da TVI Novelas registou um crescimento de 20% nas visualizações face à semana anterior, enquanto o site verificou uma subida de 40% no número de utilizadores únicos.

Entre os principais motores de interesse do público destacaram-se a nova vida de Maria de Fátima/Carmen e o casamento de Sammy e Flor, momentos que têm marcado os primeiros episódios desta nova temporada.

A estreia revelou-se muito promissora, com a história a conquistar e a prender o público desde o primeiro momento, refletindo o forte entusiasmo dos espectadores em torno desta nova fase de “Terra Forte”.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Polícia apanha Maria de Fátima com documentos falsos?

Vem aí em «Terra Forte»: Comportamento de António gera tensão na família e há quem queira explicações

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Vivi?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Polícia apanha Maria de Fátima com documentos falsos?

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: António está arrependido de ter voltado?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Sammy chega em momento crucial: «Isso é verdade, Flor?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Flor tem de responder a Sammy e António: «Afinal, quem é o teu marido?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Flor desaba a chorar nos braços de Rosa Maria e questiona: «O que faço agora?»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

Ontem
1

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

23 jul 2024
2

“Estou desfeita”: Inês Aires Pereira vive dias difíceis com o filho bebé

Ontem
3

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai
4

Vem aí em «Terra Forte»: Comportamento de António gera tensão na família e há quem queira explicações

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Vivi?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Hoje

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

Amor à Prova
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Hoje

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Polícia apanha Maria de Fátima com documentos falsos?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Ninguém merece mais do que tu»: Cifrão deixa o país comovido com declaração de amor a Noua Wong

A Protegida
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Hoje

«14 anos que estamos juntos»: Laura Figueiredo e Mickael Carreira vivem escapadinha romântica inesquecível

Hoje

“Às vezes o universo faz sentido”: Marisa Cruz vive fase especial e abre o coração

Hoje

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

Amor à Prova
Hoje

É oficial! João Jesus, Tomás de «Amor à Prova, namora com um grande nome da televisão portuguesa

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã