Gesto de Aurea está a comover o país: “Foi mesmo especial”

Aos 38 anos, Aurea voltou a conquistar a atenção dos seguidores, desta vez não através da música em palco, mas por uma iniciativa de forte impacto social e emocional, ligada à educação e ao contacto direto com os mais jovens.

A cantora marcou presença na Escola D. Dinis, em Quarteira, num momento que descreveu como particularmente especial e significativo, sobretudo por ter crescido na região do Algarve. A artista partilhou a experiência nas redes sociais, revelando a emoção de regressar a um território com o qual mantém uma ligação profunda: “Esta semana visitei a Escola D. Dinis, em Quarteira, e foi mesmo especial. Tive a oportunidade de partilhar música, histórias e testemunhar de perto o talento destes alunos.”

Aurea destacou ainda o valor pessoal deste regresso às origens, sublinhando que estes momentos têm um peso emocional acrescido na sua vida: “Cresci no Algarve, por isso estes momentos têm sempre um significado ainda maior para mim.”

A visita fez parte de um workshop integrado na campanha “A Europa na minha região”, uma iniciativa que visa dar visibilidade a projetos e locais apoiados pela União Europeia, nomeadamente no contexto educativo e comunitário.

A cantora explicou o enquadramento do projeto e reforçou a importância de iniciativas que aproximem os jovens da cultura e da criatividade: “Este workshop faz parte da campanha ‘A Europa na minha região’, que destaca locais e iniciativas apoiadas pela União Europeia na nossa região, como a Escola D. Dinis.”

Para Aurea, este tipo de contacto direto com os alunos é também uma forma de incentivar o talento e a expressão artística, aproximando a música do ambiente escolar. No final da sua partilha, a artista deixou ainda um convite aos seguidores e à comunidade local para continuarem a participar nas atividades previstas na região: “Agora, seguimos juntos: espero-vos no dia 16 de Maio, em Faro - com muitas outras atividades divertidas à vossa espera!”

E concluiu com uma mensagem de união e construção coletiva: “No Algarve, juntos fazemos caminho.”

A publicação rapidamente gerou uma onda de comentários positivos, com seguidores e antigos alunos a demonstrarem entusiasmo e orgulho pela iniciativa. Entre as mensagens deixadas, destacam-se elogios como: “Uau!!!! Que maravilha! És a melhor”; “Minha turminha”; “A minha antiga escola 🔥 Incrível!”; “adoroo”.

A interação mostrou não só a admiração pelo gesto da artista, mas também o impacto emocional de regressar a espaços marcantes na vida de muitas pessoas.

Com esta iniciativa, Aurea reforça a sua imagem de artista próxima, atenta e envolvida em projetos de carácter educativo e cultural. Mais do que um momento de partilha musical, a visita à escola tornou-se um símbolo de ligação às raízes e de incentivo às novas gerações. Num regresso carregado de emoção, a cantora voltou a mostrar que a música pode ser também uma ponte entre memórias, identidade e futuro.