Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Gesto de Aurea está a comover o país: “Foi mesmo especial”

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 33min
Gesto de Aurea está a comover o país: “Foi mesmo especial” - TVI

Um gesto emocionante.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Aos 38 anos, Aurea voltou a conquistar a atenção dos seguidores, desta vez não através da música em palco, mas por uma iniciativa de forte impacto social e emocional, ligada à educação e ao contacto direto com os mais jovens.

A cantora marcou presença na Escola D. Dinis, em Quarteira, num momento que descreveu como particularmente especial e significativo, sobretudo por ter crescido na região do Algarve. A artista partilhou a experiência nas redes sociais, revelando a emoção de regressar a um território com o qual mantém uma ligação profunda: “Esta semana visitei a Escola D. Dinis, em Quarteira, e foi mesmo especial. Tive a oportunidade de partilhar música, histórias e testemunhar de perto o talento destes alunos.”

Aurea destacou ainda o valor pessoal deste regresso às origens, sublinhando que estes momentos têm um peso emocional acrescido na sua vida: “Cresci no Algarve, por isso estes momentos têm sempre um significado ainda maior para mim.”

A visita fez parte de um workshop integrado na campanha “A Europa na minha região”, uma iniciativa que visa dar visibilidade a projetos e locais apoiados pela União Europeia, nomeadamente no contexto educativo e comunitário.

A cantora explicou o enquadramento do projeto e reforçou a importância de iniciativas que aproximem os jovens da cultura e da criatividade: “Este workshop faz parte da campanha ‘A Europa na minha região’, que destaca locais e iniciativas apoiadas pela União Europeia na nossa região, como a Escola D. Dinis.”

Para Aurea, este tipo de contacto direto com os alunos é também uma forma de incentivar o talento e a expressão artística, aproximando a música do ambiente escolar. No final da sua partilha, a artista deixou ainda um convite aos seguidores e à comunidade local para continuarem a participar nas atividades previstas na região:  “Agora, seguimos juntos: espero-vos no dia 16 de Maio, em Faro - com muitas outras atividades divertidas à vossa espera!”

E concluiu com uma mensagem de união e construção coletiva: “No Algarve, juntos fazemos caminho.”

A publicação rapidamente gerou uma onda de comentários positivos, com seguidores e antigos alunos a demonstrarem entusiasmo e orgulho pela iniciativa. Entre as mensagens deixadas, destacam-se elogios como: “Uau!!!! Que maravilha! És a melhor”; “Minha turminha”; “A minha antiga escola 🔥 Incrível!”; “adoroo”.

A interação mostrou não só a admiração pelo gesto da artista, mas também o impacto emocional de regressar a espaços marcantes na vida de muitas pessoas.

Com esta iniciativa, Aurea reforça a sua imagem de artista próxima, atenta e envolvida em projetos de carácter educativo e cultural. Mais do que um momento de partilha musical, a visita à escola tornou-se um símbolo de ligação às raízes e de incentivo às novas gerações. Num regresso carregado de emoção, a cantora voltou a mostrar que a música pode ser também uma ponte entre memórias, identidade e futuro.

Relacionados

Milhares de reações: Vídeo de David Carreira e Carolina Carvalho com o filho torna-se viral. Entenda o motivo

“Sem drama. Sem dor”: Marisa Cruz impressiona com decisão para a vida

Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno confronta Melanie sobre a droga e dá-lhe três opções

Amor à Prova
Ontem
1

Outro bebé? Sofia arruda faz revelação: “Tudo aconteceu ao mesmo tempo”

dom, 19 abr
2

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

2 set 2025
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos é, finalmente, desmascarado?

Amor à Prova
Ontem
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos droga Simone e finge que tiveram um caso

Amor à Prova
seg, 16 fev
5

Parece a Grécia, mas fica em Portugal. E, esconde um grande 'segredo' que encanta quem lá vai

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí bombástico em «Terra Forte»: Sammy desmascara e humilha Maria de Fátima à frente de todos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos sente-se mal e é levado de urgência

Amor à Prova
Hoje

Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Ontem

«Em choque»: Irmã de Rita Pereira expõe situação alarmante que acontece nas escolas e os pais não sabem

Terra Forte
Ontem

Parece a Grécia, mas fica em Portugal. E, esconde um grande 'segredo' que encanta quem lá vai

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Susette e Leumi são despedidos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Maria Cerqueira Gomes abre uma ferida antiga e revela o que sentiu: “A fase mais difícil da minha vida”

Hoje

“Agora queremos mais”: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação muito esperada

Hoje

Gesto de Aurea está a comover o país: “Foi mesmo especial”

Hoje

Milhares de reações: Vídeo de David Carreira e Carolina Carvalho com o filho torna-se viral. Entenda o motivo

Hoje

“Sem drama. Sem dor”: Marisa Cruz impressiona com decisão para a vida

Queridos Papás
Hoje

Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Ontem
Mais Fora do Ecrã