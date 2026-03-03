“Apaixonada”: Aurea faz declaração de amor durante as férias

Aos 38 anos, Aurea voltou a encantar os seguidores, desta vez com uma escapadinha por Itália. A artista esteve recentemente em Roma, onde aproveitou alguns dias de descanso e lazer, partilhando os melhores momentos através da sua conta oficial de Instagram. Entre pratos típicos, ruas pitorescas e visitas a alguns dos monumentos mais emblemáticos, as imagens divulgadas revelam uma viagem marcada pela elegância e pelo bom gosto. A cantora destacou-se não apenas pelas paisagens deslumbrantes, mas também pelos looks cuidadosamente escolhidos, que refletem o seu estilo sofisticado e descontraído.

Numa das publicações, Aurea escreveu: «Apaixonada por cada detalhe de Florença», numa referência a Florença, cidade igualmente conhecida pela sua riqueza histórica e artística. A declaração reforça o encanto sentido pela artista durante esta viagem cultural por Itália.

Apesar das várias partilhas, Aurea não revelou quem a acompanhou nesta escapadinha. Terá sido um namorado, uma amiga próxima ou um familiar? O mistério instalou-se e rapidamente gerou curiosidade entre os seguidores.

Recorde-se que, em agosto de 2025, surgiram notícias que davam conta de um possível novo romance na vida da cantora. A artista estaria alegadamente próxima do piloto de ralis Rafael Cardeira, com quem terá passado alguns dias de férias no Algarve, mais concretamente em Alvor.

Contudo, Rafael Cardeira não partilhou qualquer imagem que indique ter estado em Roma, o que leva a crer que o piloto não terá sido a companhia da cantora nesta viagem italiana.

A publicação rapidamente se encheu de reacções positivas. Entre os comentários deixados pelos seguidores, multiplicaram-se as mensagens de carinho e admiração: «Itália tornou-se ainda mais encantadora contigo 💛»

«Uma das cidades mais lindas que existe 🤩»; «Cidade linda, adorava conhecer.»; «Mami, você é um luxo!!!»

«Cidade linda»; «E eu apaixonada por estes teus dumps 🥹».

As palavras refletem o entusiasmo do público, que acompanhou cada detalhe da escapadinha com evidente admiração. Entre cenários históricos, gastronomia irresistível e produções elegantes, Aurea mostrou que sabe conjugar descanso, cultura e estilo, mantendo sempre o mistério quanto à sua vida pessoal, um detalhe que apenas aumenta a curiosidade dos fãs.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas da atriz ao lado de Diogo Morgado: