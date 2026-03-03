“Apaixonada”: Aurea faz declaração de amor durante as férias

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:31
“Apaixonada”: Aurea faz declaração de amor durante as férias - TVI

Momentos de sonho!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Aos 38 anos, Aurea voltou a encantar os seguidores, desta vez com uma escapadinha por Itália. A artista esteve recentemente em Roma, onde aproveitou alguns dias de descanso e lazer, partilhando os melhores momentos através da sua conta oficial de Instagram. Entre pratos típicos, ruas pitorescas e visitas a alguns dos monumentos mais emblemáticos, as imagens divulgadas revelam uma viagem marcada pela elegância e pelo bom gosto. A cantora destacou-se não apenas pelas paisagens deslumbrantes, mas também pelos looks cuidadosamente escolhidos, que refletem o seu estilo sofisticado e descontraído.

Numa das publicações, Aurea escreveu: «Apaixonada por cada detalhe de Florença», numa referência a Florença, cidade igualmente conhecida pela sua riqueza histórica e artística. A declaração reforça o encanto sentido pela artista durante esta viagem cultural por Itália.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by A U R E A (@aureamusica)

Apesar das várias partilhas, Aurea não revelou quem a acompanhou nesta escapadinha. Terá sido um namorado, uma amiga próxima ou um familiar? O mistério instalou-se e rapidamente gerou curiosidade entre os seguidores.

Recorde-se que, em agosto de 2025, surgiram notícias que davam conta de um possível novo romance na vida da cantora. A artista estaria alegadamente próxima do piloto de ralis Rafael Cardeira, com quem terá passado alguns dias de férias no Algarve, mais concretamente em Alvor.

Contudo, Rafael Cardeira não partilhou qualquer imagem que indique ter estado em Roma, o que leva a crer que o piloto não terá sido a companhia da cantora nesta viagem italiana.

A publicação rapidamente se encheu de reacções positivas. Entre os comentários deixados pelos seguidores, multiplicaram-se as mensagens de carinho e admiração: «Itália tornou-se ainda mais encantadora contigo 💛»
«Uma das cidades mais lindas que existe 🤩»; «Cidade linda, adorava conhecer.»; «Mami, você é um luxo!!!»
«Cidade linda»; «E eu apaixonada por estes teus dumps 🥹».

As palavras refletem o entusiasmo do público, que acompanhou cada detalhe da escapadinha com evidente admiração. Entre cenários históricos, gastronomia irresistível e produções elegantes, Aurea mostrou que sabe conjugar descanso, cultura e estilo, mantendo sempre o mistério quanto à sua vida pessoal,  um detalhe que apenas aumenta a curiosidade dos fãs.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas da atriz ao lado de Diogo Morgado: 

Relacionados

Mais de uma década depois, David Carreira 'volta' aos «Morangos com Açúcar»

Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento inspirador ao lado do filho: “Vale mais do que qualquer taça.”

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

Mais Vistos

Paulo Pires está de luto: «Que triste»

Ontem
1

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev
2

«Desesperada»: Laura Figueiredo tem acidente em casa e deixa Mickael Carreira em pânico

Ontem
3

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
4

Paulo Pires

seg, 23 fev
5

Laura Figueiredo

seg, 19 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar

Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

Terra Forte
Ontem

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
seg, 2 mar

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

seg, 2 mar

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

seg, 2 mar

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

Queridos Papás
Ontem

“Apaixonada”: Aurea faz declaração de amor durante as férias

Ontem

Mais de uma década depois, David Carreira 'volta' aos «Morangos com Açúcar»

Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento inspirador ao lado do filho: “Vale mais do que qualquer taça.”

Ontem

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

Ontem

Paulo Pires está de luto: «Que triste»

Ontem
Mais Fora do Ecrã