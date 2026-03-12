Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
«Foi dizer “sim” à alegria» : Aurea surpreende fãs com anúncio especial

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 31min
«Foi dizer “sim” à alegria» : Aurea surpreende fãs com anúncio especial - TVI

Uma revelação inesperada.

A cantora Aurea prepara-se para viver um momento especial na sua carreira, desta vez fora dos palcos tradicionais da música. A artista revelou recentemente que vai estrear-se como madrinha de uma marcha popular, assumindo o papel na Marchas Populares de Lisboa, representando a histórica Alfama.

A novidade foi anunciada pela própria cantora nas redes sociais, onde partilhou o entusiasmo por aceitar este desafio inédito. “Há convites que não se explicam, sentem-se. Sou a Madrinha da Marcha de Alfama! É a primeira vez que aceito ser madrinha de uma marcha”, escreveu Áurea, sublinhando a importância deste momento.

Na mesma publicação, a artista destacou ainda o simbolismo de participar numa das tradições mais emblemáticas da capital portuguesa. “Embarcar neste desafio foi dizer sim à alegria contagiante dos Santos Populares”, afirmou, deixando clara a emoção por integrar esta celebração tão ligada à cultura lisboeta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by A U R E A (@aureamusica)

Para tornar a experiência ainda mais especial, Áurea revelou também quem será o seu parceiro nesta aventura: o conhecido apresentador Paulo Battista. “E, para tornar tudo ainda mais especial, vou ter como parceiro o meu querido Paulo Battista. Juntos, vamos gritar bem alto o nome de Alfama na Avenida!”, acrescentou, mostrando-se entusiasmada com o que está por vir.

A notícia rapidamente gerou reações entre os fãs e amigos da artista, que encheram a publicação de mensagens de apoio e entusiasmo. Entre os comentários, destacou-se o do ator Pedro Granger, que escreveu: «Bem-vinda à grande festa que são as marchas populares minha querida amiga Aurea. Parabéns malta de Alfama por esta madrinha tão querida que foram arranjar. Divirtam-se e vemo-nos na Avenida! Beijos e abraços a toda a marcha de Alfama, e em especial à nova madrinha, que é a madrinha mais douradinha das marchas, aqui do padrinho Alcântara.»

Outros seguidores também demonstraram entusiasmo com a novidade, deixando comentários como «Bora madrinha!!! Vai ser tão bonito!!!», «A Marcha de Alfama vai ganhar um outro encanto», «AMOOO! Lá estaremos na primeira fila da avenida a aplaudir e vibrar contigo! ALFAMA É LINDAAAAA» e ainda «Tu és muito, muito linda!».

Com este novo desafio, Áurea junta-se a uma das tradições mais queridas de Lisboa, prometendo levar energia, emoção e muito brilho à Avenida, numa noite que todos os anos celebra a cultura popular, a música e o espírito festivo dos Santos Populares.

