As voltas que a vida dá. Anos depois, Aurea concretiza sonho antigo

Aurea, 37 anos, conhecida pela sua voz inconfundível e carreira sólida na música, cumpre agora um sonho antigo: a representação. A cantora é uma das protagonistas do filme "O Lugar dos Sonhos", realizado por Diogo Morgado, e a sua história de ligação ao teatro foi recentemente recordada pela RFM, numa publicação que surpreendeu os fãs.

Segundo a partilha da estação de rádio, Aurea sempre quis ser atriz. Aliás, chegou mesmo a estar matriculada num curso de teatro na Universidade de Évora. No entanto, uma professora aconselhou-a a seguir outro caminho, direcionando-a para a ópera.

Foi depois, no Convento do Carmo, que Rui Ribeiro a ouviu cantar pela primeira vez e tudo mudou: a música passou a ser o seu palco principal.

Ao longo da carreira, Aurea brilhou em concertos memoráveis, muitas vezes a cantar descalça, como tanto aprecia, e deu ainda voz a personagens de filmes de animação. Agora, cumpre o desejo de representar no grande ecrã, ao integrar o elenco de "O Lugar dos Sonhos".

Uma trajetória cheia de reviravoltas que mostra, mais uma vez, que a vida pode surpreender — e concretizar sonhos antigos.

Conheça a história completa no vídeo abaixo.

No passado dia 27 de agosto, Diogo Morgado, 44 anos, e Áurea, marcaram presença no programa “Dois às 10”, onde estiveram à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o novo filme “O Lugar dos Sonhos”, realizado pelo ator.

Veja, em baixo, a entrevista exclusiva aos convidados, no Instagram da TVI.

A vida amorosa de Aurea

A cantora e atriz que integra o elenco de «O Lugar dos Sonhos», Aurea, e Rafael Cardeira já não escondem o carinho que os une. Desde que, em fevereiro do ano passado, começaram a surgir rumores sobre uma nova relação da cantora, o casal manteve-se discreto, mas agora começa a partilhar alguns momentos juntos nas redes sociais.

Durante as férias de verão, Aurea publicou no Instagram várias fotografias em Alvor, no Algarve, mostrando o quão aproveitou ao máximo estes dias de calor, embora nunca apareça acompanhada.

Foi, no entanto, Rafael Cardeira quem revelou um pouco mais. O piloto português de ralis publicou imagens do mesmo hotel onde Aurea estava e partilhou momentos em que os dois surgem juntos, de mãos dadas, confirmando que se deslocaram para o sul para namorar.

Apesar desta exposição, o casal mantém a discrição: nas fotos partilhadas pelo piloto, o rosto da cantora não é visível, sendo possível identificá-la apenas pelas tatuagens no braço e na perna.

Veja a publicação original, em baixo.

Aurea, que terminou em novembro de 2023 o relacionamento de mais de dois anos com Diogo Martins, parece agora feliz nesta nova fase ao lado de Rafael, partilhando gradualmente pequenos vislumbres da relação com o piloto de ralis do Sporting.