Aurea tem novo namorado e descobrimos quem é

Este é o novo amor de Aurea.

A cantora e atriz que vai integrar o elenco de «O Lugar dos Sonhos», Aurea, e Rafael Cardeira já não escondem o carinho que os une. Desde que, em fevereiro do ano passado, começaram a surgir rumores sobre uma nova relação da cantora, o casal manteve-se discreto, mas agora começa a partilhar alguns momentos juntos nas redes sociais.

Aproveitando as férias de verão, Aurea publicou no Instagram várias fotografias em Alvor, no Algarve, mostrando que tem aproveitado ao máximo estes dias de calor, embora nunca apareça acompanhada.

Foi, no entanto, Rafael Cardeira quem revelou um pouco mais. O piloto português de ralis publicou imagens do mesmo hotel onde Aurea estava e partilhou momentos em que os dois surgem juntos, de mãos dadas, confirmando que se deslocaram para o sul para namorar.

Apesar desta exposição, o casal mantém a discrição: nas fotos partilhadas pelo piloto, o rosto da cantora não é visível, sendo possível identificá-la apenas pelas tatuagens no braço e na perna.

Aurea, que terminou em novembro de 2023 o relacionamento de mais de dois anos com Diogo Martins, parece agora feliz nesta nova fase ao lado de Rafael, partilhando gradualmente pequenos vislumbres da relação com o piloto de ralis do Sporting.

 

Relembre-se que Aurea tem uma relação muito especial com os atores Carlos Areia e Rosa BelaO casamento contou com a presença de familiares e amigos, entre eles várias caras bem conhecidas da televisão portuguesa, como Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte que fizeram questão de celebrar o momento ao lado dos noivos. Mas a convidada de peso, que até cantou e encantou foi Aurea. Ora veja o momento: 

