Mais apaixonada do que nunca, Aurea surpreende o namorado com declaração pública

  • TVI Novelas
  Hoje às 11:32
Aurea celebra o amor em grande.

A cantora e atriz Aurea, atualmente a integrar o elenco do filme «O Lugar dos Sonhos», voltou a dar que falar nas redes sociais. A artista, que sempre manteve uma postura reservada no que toca à sua vida pessoal, partilhou uma fotografia rara ao lado do namorado, Rafael Cardeira, deixando os fãs encantados com a cumplicidade evidente entre ambos.

Desde fevereiro do ano passado, começaram a surgir rumores sobre uma nova relação da cantora, mas Aurea e Rafael Cardeira optaram por viver o amor longe dos holofotes, mostrando apenas pequenos vislumbres da relação nas redes sociais. Nos últimos meses, porém, o casal tem-se mostrado mais descontraído e partilhado momentos íntimos e felizes juntos.

Rafael Cardeira é piloto de ralis e representa o Sporting Clube de Portugal, sendo uma figura reconhecida no desporto automóvel nacional. O casal está junto há cerca de dois anos e já fez várias viagens em conjunto, com registos de férias no Algarve e em São Tomé e Príncipe, que despertaram a curiosidade dos seguidores.

Esta quarta-feira, 15 de outubro, Aurea voltou a surpreender ao publicar uma imagem em que surge abraçada a Rafael, num ambiente descontraído e solarengo, aparentemente num restaurante ao ar livre. Na legenda, escreveu uma curta mas carinhosa mensagem: “Hoje é o dia dele. Happy Birthday baby.”

O registo não passou despercebido, acumulando rapidamente centenas de comentários e reações de fãs e amigos, que celebraram o amor do casal. Com este gesto, Aurea mostrou que, mesmo longe da exposição mediática, vive uma fase serena e feliz ao lado de Rafael Cardeira, com quem partilha não só momentos de descontração, mas também de cumplicidade e afeto.

A cantora tem-se destacado cada vez mais no panorama artístico nacional, consolidando a sua versatilidade entre a música e a representação. Recentemente, Aurea participou numa entrevista com Diogo Morgado a propósito do filme «O Lugar dos Sonhos», onde ambos falaram sobre os bastidores da produção e o impacto do projeto nas suas carreiras.

