Marta Melro e a filha ensinam bolo que demora 5 minutos a ser preparado

Esta segunda-feira, Marta Melro partilhou um vídeo, no Instagram, na companhia da filha, onde ensinam uma receita deliciosa.

Quer fazer um bolo com os mais pequenos, mas precisa que a receita seja simples e a preparação rápida? A atriz explica que isso é possível:

«Receita de bolinho em 5 minutos ( 10 minutos vá, se for com a ajuda dos pequeninos ).

- 2 ovos

- 6 🥄 de sopa de farinha de aveia sem glúten ( ou flocos )

- 1 iogurte natural

- 1 🥄 de chá de fermento em pó

- 1/2 🥄 de chá de canela

- 4 minutos no microondas na potência máxima

* podem juntar pedacinhos de fruta na massa

E já está!

* é apto para celíacos»

Recorde-se que Marta Melro estreou-se na ficção da TVI nos Morangos com Açúcar, em 2004. No entanto, o seu último projeto na ficção da TVI foi em «Festa é Festa», onde vestiu a pele de Sôtora Isabel.