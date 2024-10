Marta Melro fica estupefacta: «Só à segunda vez me deixou com certeza do que tinha realmente ouvido»

Esta segunda-feira, 7 de outubro de 2024, Marta Melro ouviu o primeiro «Amo-te» vindo da filha, Aurora. Este momento, marcou-a imenso e fez questão de partilhar nas redes sociais.

«Hoje ouvi o amo-te mais impactante da minha vida! O amo-te onde couberam todos os “amo-te” “adoro-te” “gosto de ti” juntos e multiplicados por mil, que já ouvi na minha vida inteira. Pensei que ia desabar a chorar mas só consegui sorrir com todo o meu peito».

A atriz contou como tudo aconteceu:

«Hoje enquanto aconchegava a minha filha no berço e quando já estava eu mais para lá do que para cá, ela pousa a mãozinha na minha cara e diz algo que não entendi. Abri os olhos e pedi para repetir : o quê filhinha? Amô-te….

Hum? Digo eu .

Amô-te…

Aconchegou-se e virou-se para o outro lado. E eu fiquei a digerir aquele amo-te que só à segunda vez me deixou com certeza do que tinha realmente ouvido, até porque nesta fase às vezes é preciso um tradutor para entender o que ela quer dizer».

Completamente maravilhada, Marta Melro mostrou-se maravilhada e assegurou que nunca vai esquecer este dia:

«Ela já o tinha dito uma ou outra vez em resposta ao meu amo-te, de forma algo mecânica. Foi a primeira vez que o disse assim … e perdoem-me a lamechice mas estou a sentir-me a pessoa mais amada, especial e mais tudo deste mundo. Não vou esquecer este dia, nem o quanto este amo-te plantou as flores que precisava em mim».