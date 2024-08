Marta Melro partilha comportamento imprevisível da filha: «De ursinha a Gremlin em 10 segundos»

Marta Melro partilhou um vídeo nos stories de Instagram com a filha Aurora. No registo, podemos ver mãe e filha a fazerem um bolo. A bebé está muito entretida a rapar o recipiente da massa do bolo, contudo o momento não acaba da melhor maneira.

A acompanhar o vídeo, a atriz escreveu: «Ter uma bebé de 2 anos é muito isto: De ursinha a Gremlin em 10 segundos». Saiba o que aconteceu, aqui:

De recordar que Aurora, filha de Marta Melro e Paulo Vintém comemorou dois anos de vida, no passado 1 de agosto de 2024,

Embora a relação dos dois artistas tenha terminado, isso não foi um impedimento. Estiveram juntos, nesse dia, com a filha, para celebrar este dia especial, tudo em prol da felicidade da pequena Aurora.

O artista dos D'ZRT partilhou um conjunto de registos fotográficos, onde se pode ver que foram passear até ao Oceanário:

Na legenda, ele escreveu: «Que dia bom!!! Dois anos da coisa mais importante do Mundo». Por sua vez, Marta Melro respondeu na caixa de comentários: «O mais importante do mundo».

Este gesto dos pais, tem sido muito elogiado: «A melhor prenda da Aurora, os 3 juntinhos a passear felizes. Assim se cuida e educa uma criança feliz e amada!».