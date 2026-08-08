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Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:45
Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos - TVI

Ava Gillies tinha 26 anos e era uma das profissionais por detrás do sucesso das séries «Bridgerton» e «The Crown»

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Ava Gillies tinha 26 anos e era maquilhadora na indústria do entretenimento, tendo sido maquilhadora nas séries «Bridgerton» e «The Crown» e nos filmes «Barbie» e «Mulher Maravilha». Ava morreu num trágico acidente de carro. 


A tragédia aconteceu numa estrada rural de Wrelton, em Inglaterra. O carro da profissional colidiu com outra viatura no dia 29 de julho.  


«Ava, vamos sentir a tua falta para sempre, da tua inteligência e sagacidade, do teu charme, da tua beleza, da tua autoconfiança vibrante, dos seus muitos talentos e da excelência na tua profissão», lamentou a família da jovem num comunicado emocionante. «Eras amada por muitas pessoas.» 
  

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