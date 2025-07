É com isto que vai poupar no azeite. Este acessório de cozinha está entre os mais vendidos da amazon e já tem milhares de fãs

Este artigo pode conter links afiliados*

Com o supermercado cada vez mais caro, qualquer forma de poupar é bem-vinda — e quando se fala em azeite, o assunto torna-se ainda mais sensível. Usamo-lo todos os dias, faz parte da nossa identidade à mesa, e ver o preço a aumentar torna cada refeição um pequeno exercício de contenção. Não há milagres, mas há truques: ajustar as quantidades sem abdicar do sabor. E às vezes, tudo o que é preciso é um utensílio para tornar isso possível.

A ferramenta discreta que está a ajudar milhares de cozinhas

O pulverizador da TrendPlain, disponível na Amazon, tem recebido elogios por juntar utilidade e eficiência num objeto. Tem 470 ml de capacidade, é feito em vidro resistente e possui dois modos de utilização: permite borrifar em spray ou verter normalmente. O bico inovador oferece controlo total, seja para preparar um prato no forno ou para temperar uma salada. Com mais de 22 mil avaliações e uma média de 4,3 estrelas, é um dos modelos mais vendidos da plataforma — e o motivo parece claro: faz render cada gota.

Ideal para quem quer uma cozinha mais prática (e organizada)

O design é funcional e inclui uma base antiderrapante, núcleo de filtro inclinado, abertura por inclinação e um sistema que evita fugas. Com um simples gesto, consegue-se controlar a quantidade de azeite — cada pulverização liberta apenas 0,15 g. Isso permite reduzir o consumo, cozinhar de forma mais saudável e poupar de forma consistente. É compatível com vários tipos de óleo (de coco, noz, azeite), além de funcionar também com vinagre ou molho de soja. Pode ainda ser usado para borrifar plantas ou fazer limpezas com misturas caseiras.

O que dizem os utilizadores

As avaliações destacam a versatilidade e a qualidade do pulverizador. “Funciona perfeitamente. Tem três modos: spray, fio controlado e vertido normal. Vem com instruções claras e é muito fácil de usar”, afirma uma cliente. Outro comentário diz: “Finalmente um doseador que não pinga e que funciona como deve ser! Muito prático.” Um terceiro destaca: “Uso-o tanto como galheteiro tradicional como em spray, e é ótimo para quem cozinha com air fryer.” Há quem valorize a durabilidade: “É resistente, prático e fácil de lavar. Já ofereci um e comprei outro para mim.” E uma utilizadora conclui: “É o melhor pulverizador que já tive. Funciona sem falhas, não preciso de estar sempre a encher e é ótimo para controlar a quantidade que uso.”

