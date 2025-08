Alerta de Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão está a emocionar as redes sociais: «Está a ser destruída»

Nic Von Rupp, 34 anos, surfista e namoradoe noivo da atriz Matilde Reymão, partilhou nas redes sociais um apelo comovente sobre a destruição de negócios locais e espaços emblemáticos em Bingin, Bali. Num vídeo publicado no Instagram, Nic mostrou a sua indignação perante as demolições que têm vindo a acontecer na ilha, deixando dezenas de famílias sem os seus negícios e apagando décadas de história comunitária.

«É de partir o coração o que está a acontecer em Bingin», escreveu na legenda da publicação. «Negócios familiares estão a ser demolidos pelo governo com menos de uma semana de aviso. Pessoas que construíram ali a sua vida durante décadas ficam, de um dia para o outro, com absolutamente nada.”» Nic recorda momentos marcantes vividos nesse local: o seu primeiro tubo no surf, a primeira capa de revista e a celebração do seu 18.º aniversário.

No vídeo, o surfista mostra a zona afetada pelas demolições e ouve-se dizer: «O que é que se está a passar com todas estas demolições em Bali? Já vimos isto em Canggu, em Uluwatu… e agora também em Bingin. O governo apareceu e começou a destruir restaurantes tradicionais e pequenos negócios de pessoas que vivem aqui há 20 ou 30 anos. Pessoas que me acolheram e me trataram tão bem. Agora vêm os seus sonhos destruídos, sem aviso, sem alternativa. Isto tem de parar.»

A destruição destas zonas costeiras não é um fenómeno novo em Bali. A pressão do turismo de luxo e o crescimento descontrolado têm levado à substituição de estabelecimentos locais por grandes empreendimentos. Mas desta vez, o impacto tocou particularmente o surfista, que descreveu o local como «mágico» e «insubstituível». «O encanto dos sítios locais não pode ser substituído por mais um resort», acrescentou. Na publicação, Nic partilha uma petição que pretende travar estas demolições e apela à mobilização de todos os que conhecem e amam a ilha.

A reação dos seguidores foi imediata. A atriz Jessica Athayde comentou: «Vou agora em agosto… que sorte que alguns de nós tivemos de conhecer Bali quando não estava a ser arruinado…». Outro seguidor escreveu: «Por mais demolições e obras que façam, Bali será sempre Bali, porque os nativos têm o coração no sítio certo». A publicação tornou-se, assim, um espaço de partilha e desabafo para quem já sentiu o impacto do crescimento desenfreado do turismo global.

Mas a indignação ultrapassou as fronteiras de Bali. Vários comentários apontaram semelhanças com o que se passa atualmente em Portugal. «Está a acontecer o mesmo em Tróia, na Comporta, em Melides. O cordão de dunas está a ser substituído por gated communities, acessos às praias fechadas, campos de golfe, piscinas a sugar os recursos hídricos da região. Gostava que o Nic tivesse uma voz para o que se passa também em Portugal», escreveu um utilizador.

O alerta de Nic Von Rupp não é apenas um apelo local: é um lembrete global da importância de preservar o que é autêntico, local e sustentável. A beleza de lugares como Bingin não está apenas nas paisagens, mas nas pessoas que ali vivem e partilham o seu mundo com quem os visita.

