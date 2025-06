Balsinha: A luta da irmã de Martim Balsa contra a escoliose severa

Leonor, carinhosamente chamada de “Balsinha”, tem 15 anos e uma paixão imensa pelo teatro, pela representação e pelo movimento. É irmã do ator Martim Balsa, conhecido pela sua participação nos Batanetes. Tal como o irmão, Leonor vive intensamente a arte e a vida — até que, em junho de 2024, um diagnóstico de escoliose severa ameaçou os seus sonhos.

O tratamento convencional proposto passa por uma cirurgia de fusão da coluna com recurso a metais. No entanto, Leonor sofre de uma grave multi-alergia a vários metais, o que torna esta solução altamente arriscada. Além disso, a operação comprometeria seriamente a sua mobilidade — algo especialmente doloroso para quem vive de e para o movimento.

A família encontrou uma alternativa promissora nos Estados Unidos: o CLEAR Scoliosis Reduction Center, uma clínica na Florida especializada em tratamentos não cirúrgicos para escoliose. A abordagem, baseada em fisioterapia e medicina integrativa, permite corrigir a coluna sem cirurgia e preservar a liberdade de movimentos com resultados muito significativos na coluna da Leonor.

A primeira viagem, início do tratamento e alguns equipamentos médicos, foram assegurados com fundos próprios e de amigos que se juntaram.

No entanto, este é um protocolo longo (aproximadamente 2 anos) e as próximas viagens à clínica, determinarão o sucesso do tratamento na coluna da Leonor, implicando estas custos muito elevados.

De acordo com a página de financiamento https://whydonate.com/fundraising/balsinha, todos os donativos serão usados exclusivamente para o tratamento da Leonor. Qualquer contribuição, a partir de 5€, fará a diferença.

Cada ajuda é um passo para devolver à Leonor aquilo que mais ama: a saúde, o movimento e a liberdade de continuar a dançar pela vida — como ela e o irmão tão bem sabem fazer.