Pouca gente conhece este truque para manter as bananas boas por mais dias

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 6min
Esta dica está a despertar a atenção, pois reduz o desperdício alimentar e a conserva as bananas por mais tempo.

As redes sociais continuam a ser um espaço privilegiado para a partilha de truques práticos do dia a dia e, desta vez, foi Inês Folque quem decidiu ajudar os seguidores com uma dica útil para a cozinha. A influenciadora recorreu ao Instagram para revelar um método simples que promete prolongar a durabilidade das bananas.

“Alerta dica boa!! Quem não se irrita com a rapidez com que as bananas ficam estragadas?”, começou por escrever. Segundo Inês Folque, o truque é fácil de aplicar e pode fazer toda a diferença na conservação da fruta. Basta cortar a ponta da banana, preferencialmente na diagonal, para atrasar o processo de amadurecimento.

A influenciadora garante que o método resulta e que é algo que já é prática habitual lá em casa. “Aqui em casa fazemos e funciona”, assegurou, deixando ainda um aviso importante para evitar confusões. Apesar de as bananas poderem escurecer por fora com o passar do tempo, o interior mantém-se em boas condições para consumo.

“Atenção que às vezes por fora as bananas ficam escuras na mesma a dada altura, mas lá dentro estão óptimas”, explicou, tranquilizando quem possa estranhar a aparência da fruta.

No final da publicação, Inês Folque lançou o desafio aos seguidores, questionando se já conheciam este truque e quem está disposto a testá-lo. A dica rapidamente despertou curiosidade e promete ajudar muitas famílias a reduzir o desperdício alimentar e a conservar as bananas por mais tempo.

