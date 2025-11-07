Nutricionistas alertam: estes 5 alimentos não devem ser misturados com bananas

Se há fruta prática e versátil, é a banana. Para além de ser fácil de descascar e de não sujar as mãos, é também altamente nutritiva (rica em fibra, potássio, vitamina B6 e vitamina C). No entanto, os nutricionistas alertam que nem todos os alimentos combinam bem com este fruto e que há cinco alimentos que não devem ser consumidos juntamente com bananas.

De acordo com o site Healthline, uma banana média contém cerca de 89 calorias, sendo composta por 75% de água. Fornece 1,1 gramas de proteína, 22,8 gramas de hidratos de carbono, 12,2 gramas de açúcar e 2,6 gramas de fibra (o que a torna uma excelente opção para um snack rápido e saudável). Ainda assim, o site espanhol Huffington Post explica que há cinco combinações que podem causar desconforto digestivo e outros efeitos indesejados.

O primeiro alimento a evitar é a laranja. Misturar as duas frutas pode causar problemas digestivos, como náuseas e dores de cabeça.

Também a carne vermelha não deve ser combinada com banana, uma vez que as purinas presentes na fruta, associadas às elevadas quantidades de proteína da carne, podem originar fermentação e causar gases.

O terceiro alimento da lista vai surpreender alguns: o gelado. Apesar de ser uma combinação popular, os especialistas recomendam evitá-la, pois pode provocar dores de estômago.

Outra junção desaconselhada é a de banana com leite, sobretudo por se tratar de uma combinação muito calórica e pesada para a digestão.

Por fim, banana e abacate também não devem ser consumidos em simultâneo. Ambos são ricos em potássio e, quando ingeridos em excesso, podem provocar um pico deste mineral no sangue (uma condição conhecida como hipercalemia, segundo o site espanhol Huffington Post).

Embora estas combinações não sejam perigosas se feitas ocasionalmente, os especialistas alertam que podem causar algum desconforto digestivo e devem, por isso, ser evitadas no dia a dia.