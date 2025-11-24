Guarde as bananas aqui e faça-as durar mais duas semanas: o truque que funciona

As bananas têm tendência a amadurecer demasiado depressa e a ganhar manchas escuras poucos dias depois de compradas, o que obriga muitas vezes a consumi-las rapidamente para evitar que acabem no lixo. Quem nunca sentiu a frustração de ter de deitar fora bananas antes de as conseguir comer?

A causa, afinal, pode estar simplesmente na forma como são guardadas. De acordo com a fundadora da FabFood4All, citada pelo jornal britânico Daily Express, a maioria das pessoas armazena as bananas no local errado da cozinha. A especialista garante que, ao contrário do que sempre ouvimos dizer, mantê-las no frigorífico ajuda a preservar a cor amarela e a frescura durante mais tempo.

Num vídeo partilhado no TikTok, a influenciadora confessou: “Passei a vida inteira enganada. Sempre ouvi dizer que não se podiam pôr bananas no frigorífico porque ficavam pretas.” No entanto, depois de a filha lhe contar que os colegas da universidade guardavam lá as bananas, decidiu testar. Deixou algumas no frigorífico durante quatro dias, já maduras, e quando as abriu percebeu que estavam perfeitas por dentro (sem manchas e com o sabor intacto).

Segundo o Daily Express, a explicação é simples: o frio abranda o processo de amadurecimento, permitindo que a fruta dure muito mais tempo. Ainda assim, é importante lembrar que apenas as bananas já amarelas e maduras devem ser colocadas no frigorífico, uma vez que as verdes não irão amadurecer no frio.

Outra vantagem é que, no frigorífico, as bananas ficam afastadas de outras frutas que libertam etileno — o gás que acelera o amadurecimento e a deterioração. Assim, prolonga-se significativamente a vida útil da fruta. Caso não tenha espaço no frigorífico, existem também alguns truques para conservar as bananas fora do frio.