Famosa atriz está de luto e não esconde a dor: «Desculpa não ter conseguido fazer mais»

Bárbara Lourenço está a atravessar um período de profundo luto após a morte da sua cadela Pilar, uma companheira que fez parte da sua vida durante mais de uma década. A atriz portuguesa recorreu às redes sociais para se despedir do animal, numa publicação marcada pela emoção e por palavras de enorme carinho.

Através de várias imagens, Bárbara Lourenço recordou Pilar e revelou a dor que está a sentir com a sua partida. A cadela entrou na vida da atriz em 2015 e tornou-se uma presença muito especial na família, acompanhando-a ao longo de vários anos.

«Ontem, o meu amor maior foi descansar… e com ela levou uma parte de mim», começou por escrever a atriz, numa mensagem sentida dedicada à sua companheira de quatro patas.

«Queria conseguir voltar atrás no tempo»

Na publicação, Bárbara Lourenço recordou o impacto que Pilar teve na sua vida e descreveu o amor que recebeu ao longo dos anos.

«A Pilar entrou na nossa vida em 2015 e apresentou-nos ao amor mais doce que alguma vez tive o privilégio de receber», afirmou.

A atriz não escondeu a vontade de poder regressar ao passado e voltar a viver todos os momentos partilhados com a sua cadela.

«Queria conseguir voltar atrás no tempo e viver tudo outra vez…», confessou, numa das frases mais emotivas da homenagem.

A despedida ficou ainda marcada por uma declaração de amor e gratidão à sua companheira de tantos anos.

«Foste e vais ser sempre muito amada. 💖 Desculpa não ter conseguido fazer mais. Até já, meu bebé grande, vamos ter saudades tuas, todos os dias. Obrigada por tanto», escreveu.

Mensagens de carinho e força

A publicação rapidamente ficou inundada de mensagens de apoio de amigos e seguidores, que fizeram questão de confortar Bárbara Lourenço neste momento particularmente difícil.

Entre as primeiras reações esteve a da sua melhor amiga, Matilde Reymão, que deixou uma curta, mas sentida mensagem: «Love you».

Também se multiplicaram os comentários de quem quis transmitir força à atriz perante a perda. «Meus sentimentos» e «Muita força» foram algumas das mensagens deixadas na publicação.

Uma das seguidoras partilhou ainda uma reflexão sobre a dor provocada pela perda de um animal de estimação: «Não existe nenhum amor comparável a este… Como compreendo esta dor e este tipo de perda.»

Na mesma mensagem, procurou deixar algum conforto à atriz: «Ela está agora num lugar de paz, e tenho a certeza de que te deixa toda a força e amor que partilharam, Bárbara.»

Outra mensagem recordou também os animais que já partiram e deixou uma palavra de conforto: «Muita força Bárbara 😢. Agora está junto com os pais. Custa muito. Um beijinho».

Uma despedida marcada pelo amor

A morte de Pilar deixa, assim, um vazio na vida de Bárbara Lourenço, que fez questão de recordar publicamente a importância que a cadela teve na sua vida.

Mais do que uma simples despedida, a publicação tornou-se numa verdadeira homenagem a uma companheira que esteve ao seu lado desde 2015. Ao longo de mais de dez anos, Pilar tornou-se parte da família e proporcionou à atriz um amor que esta descreve como “o mais doce” que teve o privilégio de receber.

Agora, ficam as memórias e a saudade de todos os momentos vividos em conjunto. Bárbara Lourenço termina a sua mensagem com uma palavra simples, mas carregada de significado: «Obrigada por tanto.»