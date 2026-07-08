Com corpo de 30 anos, estrela da TVI celebra a chegada aos 47 em biquíni sensual

A filha mais velha de Bárbara Norton de Matos tem quase 18 anos. Veja como está agora!

Poucas pessoas acreditariam que Bárbara Norton de Matos acaba de celebrar 47 anos. A atriz, que continua a impressionar pela excelente forma física e energia contagiante, assinalou a data especial com uma partilha descontraída nas redes sociais, onde surge em biquíni e exibe uma silhueta invejável que rapidamente conquistou os seguidores.

Na legenda da publicação, Bárbara mostrou-se agradecida por todas as mensagens recebidas ao longo do dia. "Obrigada a todos pelas mensagens de parabéns!!! Aquela idade que não parece nada… mas já é alguma coisa. Obrigada por se terem lembrado de mim e por tornarem este dia ainda mais especial. E sim… mimada até ao tutano!", escreveu a atriz, que completou mais um ano de vida rodeada de carinho.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de felicitações. Entre elas, destacou-se a de Fernanda Serrano, que escreveu: "Espero que tenhas tido um dia lindo como tu!", enquanto Patrícia Tavares também fez questão de deixar uma mensagem especial: "Parabéns linda Bárbara ❤️".

Nascida a 7 de julho de 1979, Bárbara Norton de Matos tornou-se um rosto bem conhecido da ficção nacional ao longo das últimas duas décadas. O grande público recorda-a de produções como Inspetor Max, Nunca Digas Adeus, Baía das Mulheres, Sentimentos ou Amor Amor, consolidando uma carreira marcada pela versatilidade e proximidade com os fãs.

Atualmente mais afastada dos ecrãs, a atriz continua, porém, a despertar atenções sempre que partilha momentos da sua vida pessoal. Mãe de Luz e Flor, Bárbara Norton de Matos prova que a idade é apenas um número e que continua a ser uma das mulheres mais admiradas da televisão portuguesa.