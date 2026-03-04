«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos

«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos - TVI

Atriz denuncia momento tenso dentro da própria casa.

A atriz Bárbara Norton de Matos revelou ter vivido recentemente um episódio delicado durante o processo de mudança de casa. Através das redes sociais, a artista explicou que se viu no centro de uma situação que descreve como marcada por intimidação, engano, tentativa de burla e desconfiança dentro da sua própria casa.

Segundo o seu testemunho, tudo começou com um pedido de orçamento a uma empresa de mudanças. O valor apresentado, garante, era fixo e previamente acordado. No entanto, no final do serviço, o montante exigido foi substancialmente superior ao combinado.

«Tive aqui uma situação um bocadinho chata, fiquei na dúvida, conto ou não conto, partilho, não partilho, mas eu pedi um orçamento para fazer a minha mudança, um orçamento que me deram, um orçamento de um valor fixo, fariam no dia que fizer a mudança, chegámos ao final e eles disseram que o valor que eu tinha que pagar era 1.000 euros. Não foi esse o valor que eu fechei com eles de 1.000 euros. Se não, não tinha contratado esta empresa. Estou sozinha com três homens em minha casa, senti-me muito desconfortável e super intimidada, pedi para me fazerem o favor de esperar lá fora e chamei a polícia. Chamei a polícia, mostrei-lhes todas as mensagens que foram trocadas e realmente foi obstrução. A lata com que fizeram é que me assustou ainda mais. Com a vontade, vamos a aldrabar e pronto, isto é a lágrima. E pronto, e falei com advogados e realmente vou avançar com a queixa. Paguei aquilo que tínhamos combinado. Gostava de saber desse lado, se já passaram por coisas parecidas.»

A atriz reforçou ainda a gravidade da situação numa segunda partilha, onde assumiu a decisão de agir judicialmente.

«Passei por uma situação muito desconfortável com uma empresa de mudanças.
Senti-me intimidada e pressionada. Chamei a polícia. E vou avançar com queixa. Não por conflito. Mas porque não podemos normalizar o que não está certo. Já vos aconteceu algo assim?»

Determinada a não deixar o caso passar em branco, Bárbara Norton de Matos confirmou que falou com advogados e que irá avançar com uma queixa formal, sublinhando que a sua decisão não surge por espírito de conflito, mas por considerar essencial não normalizar comportamentos incorretos.

A partilha gerou uma onda de apoio por parte dos seguidores, que rapidamente reagiram com mensagens de solidariedade e incentivo. Entre os comentários deixados na publicação, podem ler-se: «Linda e maravilhosa beijos »; «Não sei o que dizer não deve ser fácil estares sozinha no momento, mas agiste bem ao chamar a polícia assim penso que o assunto ficou arrumado. »; «Fez muito bem em denunciar!Parabéns a nós mulheres!!Mas é assustador...toda s situação, quando se está só..porque se estivermos acompanhadas raramente enganam!Muito triste estas situações todas.Vai para a frente e não desistas. Beijinhos e força daqui do Algarve »; «Só digo que agiste muito bem 💪❤️ infelizmente é disto todos os dias !»; «Boa tarde beleza», entre muitos outros.

A atriz optou por tornar pública a experiência para alertar outras pessoas e incentivar à denúncia de situações semelhantes, reforçando a importância de agir perante comportamentos que considera inaceitáveis.

