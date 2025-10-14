Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa

  • TVI Novelas
  • Há 59 min
Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa - TVI

Bárbara Norton de Matos vítima de assalto com filha presente

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Bárbara Norton de Matos, de 46 anos, soma uma série de grandes sucessos no seu currículo, sendo ainda hoje amplamente reconhecida pela icónica série da TVI ‘Inspetor Max’, assim como por outros projetos marcantes ao longo da sua carreira.

Na manhã desta terça-feira, 14 de outubro, a atriz recorreu à sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores que foi vítima de um roubo “à porta de casa”. Através dos Stories, revelou que, ao chegar ao carro acompanhada da filha, encontrou a capota rasgada e os objetos pessoais remexidos.

A atriz descreveu o momento de forma emotiva: “Assaltaram-me o carro, olhem o que é que fizeram! Rasgaram-me a capota, tenho a miúda a chorar, roubaram-lhe a mochila”. Bárbara Norton de Matos revelou ainda a sua frustração e irritação: “A sério, estou super frustrada, tenho a miúda num pranto, tenho o carro todo avariado (…). Vou agora para a polícia, não sei o que o seguro vai cobrir…Filhos da mãe, não tenho outro nome, a sério! Pronto, é mais um sinal que tenho que mudar de casa não é? Que isto foi à porta de casa”.

Após apresentar queixa às autoridades competentes, a atriz explicou que estes episódios têm acontecido em várias zonas, lamentando novamente o sucedido: “É muito frustrante chegar ao carro e estar tudo…. tinha o carro todo revolto, levaram a mochila do Flor e o manual, tiraram tudo da mochila e levaram o manual (…)”.

Mais tarde, Bárbara Norton de Matos agradeceu o carinho recebido pelos fãs e voltou a expressar a sua perplexidade perante o ato de vandalismo: “Já arrumei o carro todo para perceber o que foi roubado… Então, tiraram tudo para os bancos de trás e despejaram a mochila da Flor e levaram apenas uma mochila de criança… não consigo perceber”.

Veja aqui uma das conversas da atriz mais profundas: 

Veja também: 

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único - Novelas - TVI

Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam - Novelas - TVI

Relacionados

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Mais Vistos

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
2

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Andreia e Alex tramam Ary

A Fazenda
seg, 2 jun
4

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

A Fazenda
Hoje
5

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Terra Forte
Hoje

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
Hoje

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Hoje

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa

Hoje

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

Terra Forte
Hoje

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente

Hoje

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Hoje

Visita inesperada em casa de Inês Aires Pereira provoca o caos

Hoje
Mais Fora do Ecrã