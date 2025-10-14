Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa

A atriz Bárbara Norton de Matos, de 46 anos, soma uma série de grandes sucessos no seu currículo, sendo ainda hoje amplamente reconhecida pela icónica série da TVI ‘Inspetor Max’, assim como por outros projetos marcantes ao longo da sua carreira.
Na manhã desta terça-feira, 14 de outubro, a atriz recorreu à sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores que foi vítima de um roubo “à porta de casa”. Através dos Stories, revelou que, ao chegar ao carro acompanhada da filha, encontrou a capota rasgada e os objetos pessoais remexidos.
A atriz descreveu o momento de forma emotiva: “Assaltaram-me o carro, olhem o que é que fizeram! Rasgaram-me a capota, tenho a miúda a chorar, roubaram-lhe a mochila”. Bárbara Norton de Matos revelou ainda a sua frustração e irritação: “A sério, estou super frustrada, tenho a miúda num pranto, tenho o carro todo avariado (…). Vou agora para a polícia, não sei o que o seguro vai cobrir…Filhos da mãe, não tenho outro nome, a sério! Pronto, é mais um sinal que tenho que mudar de casa não é? Que isto foi à porta de casa”.
Após apresentar queixa às autoridades competentes, a atriz explicou que estes episódios têm acontecido em várias zonas, lamentando novamente o sucedido: “É muito frustrante chegar ao carro e estar tudo…. tinha o carro todo revolto, levaram a mochila do Flor e o manual, tiraram tudo da mochila e levaram o manual (…)”.
Mais tarde, Bárbara Norton de Matos agradeceu o carinho recebido pelos fãs e voltou a expressar a sua perplexidade perante o ato de vandalismo: “Já arrumei o carro todo para perceber o que foi roubado… Então, tiraram tudo para os bancos de trás e despejaram a mochila da Flor e levaram apenas uma mochila de criança… não consigo perceber”.
