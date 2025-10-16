«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

A atriz Bárbara Norton de Matos voltou a expor nas redes sociais a sua indignação com a criminalidade em Portugal, depois de ter sido assaltada à porta da sua casa, no Estoril. O incidente, que deixou a filha mais nova, Flor, em prantos, envolveu o arrombamento da capota do carro da atriz e o furto da mochila da criança.

Após partilhar o sucedido, Bárbara começou a divulgar também mensagens de seguidores indignados com a situação de segurança no país. No entanto, segundo a própria, estas partilhas levaram a que recebesse ameaças para se calar.

Em declarações públicas, a atriz afirmou: "Nunca pensei, mas já estou a ser ameaçada para me calar e não partilhar mais nada (que é só o que vocês acham e sentem). Inacreditável! Afinal é verdade, as pessoas não podem falar. Ponto. Liberdade de expressão? É mesmo muito relativa e só para o que convém. Apenas constatei um facto, algo real."

Bárbara sublinhou que não pretende deixar de dar voz aos cidadãos: "E mais, não vou parar de partilhar o que me enviam. Estou chocada com a quantidade de mensagens sobre o que anda a acontecer em todo o País, sinceramente não tinha noção do exagero."

A atriz destacou ainda a necessidade de se priorizar a segurança pública: "Segurança pública. Prioridade número 1. Temos todos a perder e, para eu estar a receber esta quantidade de mensagens, imagino o que já foi abafado. Quem ameaçou, vou fazer queixa, e na minha conta vou continuar a partilhar o que vocês sentem. Continuo admirada com a quantidade de mensagens, e saber o que realmente pensam. As que partilho são só uma amostra. E já agora tenho algumas coisas para partilhar de ameaças e pressões que sofri por mensagem em certas pessoas."

Relativamente ao assalto, Bárbara Norton de Matos apresentou queixa na esquadra local, reforçando a sua intenção de denunciar não apenas os crimes, mas também as tentativas de intimidação que tem recebido. A situação reforça o debate sobre segurança e liberdade de expressão em Portugal, enquanto a atriz continua a ser uma voz ativa em questões que considera prioritárias.

Veja aqui uma das conversas da atriz mais profundas e íntimas da atriz com Cláudio Ramos:

