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“Denunciem, por favor”: Bárbara Norton de Matos faz apelo urgente após ataque

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:54
“Denunciem, por favor”: Bárbara Norton de Matos faz apelo urgente após ataque - TVI

Atriz alerta para perigo.

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A atriz Bárbara Norton de Matos revelou recentemente ter passado por um episódio complicado nas redes sociais, voltando a ser alvo de situações que, infelizmente, se têm tornado cada vez mais frequentes no mundo digital. Conhecida pela sua transparência e proximidade com os seguidores, a atriz decidiu expor o caso e alertar quem a acompanha.

Segundo explicou, foram criados perfis falsos com a sua identidade, utilizando fotografias suas e enviando pedidos de amizade a outros utilizadores. A situação não é inédita, mas voltou a repetir-se nos últimos dias, o que levou a atriz a partilhar um desabafo público.

Na última semana e ainda hoje voltou a acontecer criaram perfis falsos com fotografias minhas e a enviar pedidos de amizade. Felizmente, vocês têm sido impecáveis comigo têm avisado e ajudado.

Apesar do transtorno, Bárbara Norton de Matos fez questão de agradecer o apoio dos seguidores, destacando a forma rápida como muitos têm denunciado estas contas falsas e ajudado a travar a sua disseminação.

Peço-vos que, se receberem pedidos desses perfis, denunciem, por favor.

A atriz aproveitou ainda para esclarecer quais são os seus únicos canais oficiais, de forma a evitar confusões e proteger quem a segue:

As minhas únicas páginas oficiais são:

  • Esta aqui
  • E a da minha marca: 6b barbaranortondematos.**”

A terminar, deixou uma mensagem de gratidão a todos aqueles que continuam atentos e colaboram na denúncia destas situações:

Obrigada de coração por estarem desse lado, atentos e por me ajudarem a denunciar quem se faz passar por mim kiss Babs”.

Este episódio volta a chamar a atenção para os riscos associados a perfis falsos nas redes sociais, reforçando a importância da vigilância e da denúncia por parte dos utilizadores, sobretudo quando estão em causa figuras públicas.

A atriz também foi vítima de extroção, ora veja: 

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