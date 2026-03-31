“Denunciem, por favor”: Bárbara Norton de Matos faz apelo urgente após ataque

A atriz Bárbara Norton de Matos revelou recentemente ter passado por um episódio complicado nas redes sociais, voltando a ser alvo de situações que, infelizmente, se têm tornado cada vez mais frequentes no mundo digital. Conhecida pela sua transparência e proximidade com os seguidores, a atriz decidiu expor o caso e alertar quem a acompanha.

Segundo explicou, foram criados perfis falsos com a sua identidade, utilizando fotografias suas e enviando pedidos de amizade a outros utilizadores. A situação não é inédita, mas voltou a repetir-se nos últimos dias, o que levou a atriz a partilhar um desabafo público.

“Na última semana e ainda hoje voltou a acontecer criaram perfis falsos com fotografias minhas e a enviar pedidos de amizade. Felizmente, vocês têm sido impecáveis comigo têm avisado e ajudado.”

Apesar do transtorno, Bárbara Norton de Matos fez questão de agradecer o apoio dos seguidores, destacando a forma rápida como muitos têm denunciado estas contas falsas e ajudado a travar a sua disseminação.

“Peço-vos que, se receberem pedidos desses perfis, denunciem, por favor.”

A atriz aproveitou ainda para esclarecer quais são os seus únicos canais oficiais, de forma a evitar confusões e proteger quem a segue:

As minhas únicas páginas oficiais são:

Esta aqui

E a da minha marca: 6b barbaranortondematos.**”

A terminar, deixou uma mensagem de gratidão a todos aqueles que continuam atentos e colaboram na denúncia destas situações:

“Obrigada de coração por estarem desse lado, atentos e por me ajudarem a denunciar quem se faz passar por mim kiss Babs”.

Este episódio volta a chamar a atenção para os riscos associados a perfis falsos nas redes sociais, reforçando a importância da vigilância e da denúncia por parte dos utilizadores, sobretudo quando estão em causa figuras públicas.

A atriz também foi vítima de extroção, ora veja: