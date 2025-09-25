Atriz famosa desabafa sobre fase difícil: «A tristeza, a desilusão...»

A atriz Bárbara Norton de Matos, de 46 anos, soma uma série de grandes sucessos no seu currículo, sendo ainda hoje amplamente reconhecida pela icónica série da TVI ‘Inspetor Max’, assim como por outros projetos marcantes ao longo da sua carreira. Ao longo do tempo, Bárbara tem partilhado abertamente os altos e baixos da profissão, refletindo sobre a exposição mediática, a pressão dos rótulos e os desafios de se reinventar constantemente, explicando também como encontrou a sua paz pessoal e profissional.

Recentemente, a atriz concedeu uma entrevista ao Observador, conduzida por João Costa e Silva, na qual abordou o seu afastamento da televisão e as dificuldades de adaptação a uma nova realidade, em que os convites para projetos deixaram de surgir. Bárbara recordou um episódio particularmente marcante, afirmando que “foi chamada para um projeto e, de repente, o projeto começou e ninguém lhe disse que não ia entrar”, ilustrando a imprevisibilidade e os desafios do mercado artístico. O apresentador fez um post no instagram com esta descrição: «O que acontece quando um ator habituado a projetos atrás de projetos, de repente… fica em silêncio? Bárbara Norton de Matos conta a sua experiência. A tristeza, a desilusão, mas também a consciência de que cada pausa pode ser uma oportunidade para recomeçar.»

Questionada sobre a forma como lidou com esta pausa forçada na carreira, motivada pela falta de convites, a atriz confessou com franqueza: “Não soube lidar muito bem com isso, não fazia ideia que era assim”, revelando a vulnerabilidade e a honestidade que marcam a sua personalidade.

Apesar de ainda não haver novidades em termos de televisão, o teatro trouxe novas oportunidades. Bárbara Norton de Matos aceitou uma proposta irrecusável para integrar a peça de Teatro de Revista ‘Pára, que é urgente’, que estreou no início de setembro no Teatro Maria Matos, mostrando que a sua carreira continua ativa e diversificada.

Perante a ausência de convites televisivos, a atriz não baixou os braços e decidiu reinventar-se profissionalmente, criando a sua própria marca. Atualmente, Bárbara vende uma variedade de produtos, incluindo águas de colónia, óleos corporais, biquínis e acessórios, demonstrando espírito empreendedor e criatividade fora do ecrã.

Recentemente, a artista viu-se obrigada a esclarecer uma polémica relacionada com a sua marca, após críticas que apontavam para preços mais elevados de alguns produtos em comparação com outras lojas. Bárbara respondeu publicamente, reafirmando o cuidado e a qualidade associados aos seus artigos, mantendo assim a transparência e proximidade com o público. Veja aqui a última entrevista que a atriz deu a Cláudio Ramos:

Com uma carreira marcada por sucessos televisivos, desafios pessoais e novas conquistas no teatro e no empreendedorismo, Bárbara Norton de Matos continua a afirmar-se como uma das figuras mais versáteis e respeitadas do panorama artístico português.

