Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

  Hoje às 17:05
Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Atriz partilha momento de pânico.

Bárbara Norton de Matos recorreu às redes sociais para relatar um susto de saúde vivido recentemente com a filha Flor. Num vídeo partilhado com os seguidores, a atriz explicou que a menina ainda se encontra em recuperação, mas garantiu que o pior já passou.

«Isto foi um susto», começou por dizer, explicando que a filha ficou irreconhecível em poucos dias. Segundo Bárbara, tudo aconteceu de forma muito rápida: «Ela desidratou muito depressa, durante a noite. Foi uma questão de horas».

A situação agravou-se quando a atriz se preparava para ir para o hospital. «Quando estava a preparar-me para ir com ela, ela perdeu os sentidos. Foi o pânico», contou, revelando que teve de chamar os bombeiros para prestar assistência imediata.

Flor acabou por ser levada ao hospital, onde recebeu os cuidados necessários e recuperou. Já em casa, o cenário é bem diferente. Bárbara mostrou a filha bem-disposta e a retomar a rotina: «Hoje de manhã já comeu uma torradinha… quatro», brincou, sublinhando que a menina tinha passado «um dia inteiro sem comer».

Apesar do susto, a atriz tranquilizou os seguidores ao mostrar Flor visivelmente melhor, reforçando que está tudo a caminhar no sentido certo. Um momento delicado que Bárbara Norton de Matos decidiu partilhar com naturalidade, deixando uma mensagem implícita de alerta para a rapidez com que algumas situações de saúde podem evoluir nas crianças.

