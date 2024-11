Veja como a filha mais nova de Bárbara Norton de Matos está crescida e 'igual' à mãe

No passado dia 23 de novembro, Bárbara Norton de Matos derreteu o coração dos seus seguidores ao partilhar um vídeo ao lado da filha mais nova. Flor revelou à mãe que queria «fazer anúncios na televisão» e pediu para a deixar «fazer dos teus produtos para ver se tenho jeito».

Após a brilhante prestação da filha, a atriz não conseguiu esconder o orgulho e confessou: «Melhor publicidade de sempre».

Vale a pena recordar que Bárbara Norton de Matos tem duas filhas: Luz, de 18 anos , fruto da sua ex-relação com Gonçalo Pina e Melo, e Flor, de 8 anos , fruto do seu anterior relacionamento com Ricardo Areias.

