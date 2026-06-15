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«Um sonho a ganhar forma»: Bárbara Norton de Matos partilha uma das maiores transformações da sua vida

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 33min
«Um sonho a ganhar forma»: Bárbara Norton de Matos partilha uma das maiores transformações da sua vida - TVI

Uma nova fase da vida.

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A atriz Bárbara Norton de Matos encontra-se a viver uma nova fase de mudanças significativas na sua vida pessoal, marcada não só por uma profunda evolução interior, mas também por uma renovação do espaço onde vive. Nos últimos tempos, a atriz tem apostado numa transformação completa da sua casa, cerca de um ano e meio após a sua aquisição, dando início a um processo de remodelação que reflete uma nova etapa emocional e de bem-estar.

A artista tem partilhado com os seguidores várias imagens do “antes e depois” de diferentes divisões, incluindo a sala, mostrando a evolução do espaço e a forma como este foi sendo reconstruído ao seu gosto. Para Bárbara Norton de Matos, esta mudança vai muito além da estética, representando também a coragem de assumir que merece viver num ambiente com a sua própria energia e identidade.

Recentemente, a atriz voltou a destacar essa transformação ao partilhar um vídeo do seu terraço já totalmente remodelado, mostrando-se visivelmente feliz com o resultado final. O espaço, agora renovado, reflete um ambiente mais acolhedor, harmonioso e personalizado, tornando-se num verdadeiro refúgio dentro da sua casa.

Na legenda da publicação, Bárbara Norton de Matos escreveu: «Sonho concretizado. ✨ Quero agradecer ao meu amigo Diogo. Nada na vida é por acaso, e foi ele quem me ajudou a concretizar um sonho antigo: remodelar o meu terraço. O resultado ficou muito mais bonito do que alguma vez imaginei. Confesso que estou estourada, depois de horas e horas de trabalho. Eu, que tenho zero jeito para bricolagem, nunca pensei passar seis horas de volta disto e, no final, olhar para tudo e pensar: ‘Uau, ficou mesmo lindo!’ Estou rendida ao resultado e, acima de tudo, à sensação. Aquela sensação boa de ver um sonho ganhar forma pelas nossas próprias mãos. Agora tenho um cantinho especial, cheio de alma, onde vou criar memórias, descansar e aproveitar os pequenos momentos da vida. E isso deixa-me muito feliz. ❤️»

Esta partilha gerou várias reações positivas por parte dos seguidores, que elogiaram não só o resultado final da remodelação, como também a forma entusiasmada e emotiva com que a atriz descreveu esta nova conquista pessoal.

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