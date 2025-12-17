«Estraguei a cena naquele segundo.»: Bárbara Norton de Matos recorda momento embaraçoso em novela de sucesso

Um desabafo inesperado.

Bárbara Norton de Matos recorreu ao Instagram para partilhar uma fotografia inesperada, capaz de a transportar diretamente para o passado e despertar memórias muito especiais da sua carreira e da sua vida pessoal. Com a chegada do final do ano, a atriz confessou sentir-se mais nostálgica, num exercício íntimo de balanço e recordação.

Na publicação, Bárbara abriu o coração e explicou o estado de espírito que a levou a revisitar essas imagens:
Estes finais de ano deixam-me sempre mais nostálgica. Com vontade de recuar no tempo, de olhar para trás e fazer aquele balanço silencioso da vida”, escreveu, revelando que foi nesse registo emocional que encontrou as fotografias que decidiu partilhar com os seguidores.

Essas imagens levaram-na diretamente à sua participação na novela «Olhos nos Olhos» (2008/2009), da autoria de Rui Vilhena, onde deu vida à personagem Eva, um papel que descreve como exigente e muito especial. A atriz recordou, com humor, a preparação para o projeto, que incluiu duas semanas de aulas de violino. “O suficiente para aprender a pegar no violino, mas claramente não para o tocar”, admitiu.

Um dos momentos mais marcantes foi a gravação da sua primeira cena, num cenário que descreve como absolutamente mágico: a Quinta das Lágrimas, à noite, iluminada por velas, com uma orquestra verdadeira. Bárbara contou que, no meio de músicos profissionais, apenas ela e o maestro — interpretado pelo ator José Wallenstein — não eram músicos de formação. Quando foi dado o sinal de “ação”, a atriz, entusiasmada, tentou tocar o violino, com um desfecho inesperado: “O pior som de sempre. Estraguei a cena naquele segundo”.

Apesar da vergonha sentida na altura, hoje a atriz olha para o episódio com leveza e boa disposição. Guarda este trabalho com enorme carinho, sublinhando o prazer que teve em fazer parte da novela e o privilégio de ter contracenado como neta da grande Eunice. “Deu-me uma saudade boa. E fez-me sorrir”, concluiu, numa partilha cheia de emoção.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios e mensagens carinhosas, com frases como “Tão gira, saudades tuas!”, “Grande novela, gostava de a ver novamente nas novelas”, “És tão bonita. Eras e és” e “Minha talentosa”, entre muitas outras demonstrações de admiração.

Recorde o testemunho da atriz, que fala do seu início na representação e do caso de assédio de que foi vítima:

Uma partilha simples, mas carregada de significado, que mostra como as memórias mais inesperadas podem trazer sorrisos e saudade boa, especialmente nesta altura do ano.

