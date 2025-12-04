Bárbara Norton de Matos recorda fase de vida: «Não dói, aconchega»

Bárbara Norton de Matos partilhou no Instagram uma fotografia inesperada enviada pela cunhada. A atriz, surpreendida ao ver-se novamente na televisão numa versão de 2007, confessou ter ficado intrigada com uma mensagem: «Mandou-me esta foto a dizer que estou igual. E eu só consigo pensar: ‘Como assim igual?’»

Ao ver a imagem, Bárbara mergulhou numa reflexão emotiva sobre o tempo e o crescimento. «Eu olho para esta imagem e vejo-me tão diferente. Já era mãe, já trabalhava há anos, mas havia em mim uma inocência gira, uma falta de mundo que hoje reconheço com ternura. Vejo uma Bárbara bebé em tantas coisas.» A atriz destacou ainda que esta viagem ao passado trouxe uma nostalgia boa, daquelas que «não dói, aconchega» e que deixa «orgulho do percurso, do crescimento, das personagens que fui vivendo e que estou a viver».

Bárbara admite que hoje vive a carreira com outra profundidade e maturidade: «Hoje saboreio tudo de outra forma. Cada projeto tem outro peso, outro sabor, outra profundidade.» E aproveitou para lançar a pergunta aos seguidores: “Quem é que ainda se lembra da Elizabete dos Morangos de Verão? Está a passar na @vmaisoficial».

Os seguidores não tardaram a reagir com carinho e muitas memórias: «Para sempre a Inês, dos Sentimentos ❤️», comentou uma seguidora. Outra recordou vários papéis marcantes: «Eu vi esse episódio e estou a acompanhar a série novamente. E a Sílvia no Inspetor Max? Incrível!» Já Zé Lopes deixou uma nota bem-humorada: «E ainda não vieste ao canal visitar-nos ❤️».

Entre recordações, personagens icónicas e uma viagem ao passado, Bárbara Norton de Matos mostrou, mais uma vez, a sua capacidade de emocionar, não apenas pelo que foi, mas pelo que continua a ser no coração do público.

