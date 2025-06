Bárbara Norton de Matos diagnosticada com uma “inflamação dolorosa”

Bárbara Norton de Matos assume cirurgias plásticas: «Nunca me senti tão bem»

Bárbara Norton de Matos revelou, esta semana, estar a enfrentar um problema de saúde que a está a afetar fisicamente. A atriz, de 45 anos, recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores que foi diagnosticada com bursite, uma inflamação dolorosa que afeta as articulações.

“Como assim tenho uma lesão com um nome horroroso?”

Num primeiro story, Bárbara escreveu com humor característico:

“Descoberta da lesão na perna: BURSITE. Como assim tenho uma lesão com um nome horroroso? Não combina nada.”

Mais tarde, a atriz decidiu esclarecer melhor a condição de que sofre, explicando do que se trata, para informar os fãs:

“A bursite é uma inflamação dolorosa da bursa (uma bolsa preenchida com líquido que proporciona amortecimento onde a pele, músculos, tendões e ligamentos deslizam sobre os ossos).”

Um momento delicado partilhado com leveza

Apesar de estar a lidar com uma inflamação que, por vezes, pode ser bastante limitativa e dolorosa, Bárbara Norton de Matos optou por abordar a situação com leveza e sentido de humor, algo que os seus seguidores já lhe reconhecem como traço de personalidade.

Esta partilha demonstra também o lado mais humano da atriz, que continua a manter uma relação próxima com quem a acompanha nas redes sociais, mostrando que não são só os momentos felizes que merecem ser partilhados.

O que é a bursite?

A bursite é uma condição que pode surgir em várias partes do corpo, especialmente em áreas como os ombros, cotovelos, quadris ou joelhos. Pode ser provocada por movimentos repetitivos, pressão excessiva sobre a articulação ou mesmo por traumas e infeções. Os sintomas mais comuns são dor intensa, inchaço e limitação de movimentos.

