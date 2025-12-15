«Isto foi um aviso…»: Bárbara Norton de Matos deixa alerta sobre o seu estado de saúde

Bárbara Norton de Matos enfrenta problemas de saúde e recorre às urgências do hospital

A atriz Bárbara Norton de Matos, conhecida pela sua personagem Sílvia na série «Inspetor Max», tem enfrentado um período difícil no que diz respeito à sua saúde. A atriz, de 46 anos, esteve ausente das redes sociais nos últimos dias, gerando preocupação entre os fãs, e revelou recentemente que teve de se deslocar às urgências do hospital devido a um estado debilitado causado por uma forte virose.

Num vídeo publicado no Instagram, Bárbara explicou: “Tenho recebido muitas mensagens, porque tenho estado desaparecida aqui das redes. Fui apanhada por esta gripe horrorosa. Para dizer que estou mais morta do que viva. Que horror. Estou mesmo cheia de dores no corpo. Estou de máscara, porque tenho uma pessoa a ajudar-me cá em casa com o mínimo. Porque eu nem me consigo levantar. Ir à casa de banho é o maior sacrifício. Como é que isto é tão duro…? Que raio de vírus, a sério. Não me lembro de tal coisa.”

A atriz partilhou ainda, através de stories, que estava com uma infecção nos brônquios, detalhando o impacto da doença no seu dia a dia e a dificuldade em realizar tarefas simples.

Na manhã do dia 15 de dezembro de 2025, Bárbara deu novas atualizações sobre o seu estado de saúde. A atriz revelou que passou dias bastante difíceis, mas que conseguiu finalmente levantar-se da cama e tomar um bom banho. Apesar de ainda se sentir debilitada, Bárbara assegurou que está bem, esclarecendo que a virose foi particularmente intensa.

Bárbara atribuiu também a sua maior vulnerabilidade a uma agenda exigente com a peça de teatro em que está envolvida, referiu que com a peça de teatro, o seu ritmo de trabalho tem andado muito alto e por isso a imunidade «está mais fraquinha». «Isto foi um aviso…”, afirmou, reconhecendo a importância de cuidar da saúde e respeitar os sinais do corpo.

Este episódio evidencia não só a luta da atriz contra uma gripe difícil, mas também a proximidade e sinceridade com que Bárbara Norton de Matos se relaciona com os fãs, partilhando momentos difíceis do seu quotidiano.

