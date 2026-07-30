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Bárbara Norton de Matos diverte a Internet com os seus encontros amorosos falhados. Há uma história inacreditável

  • Há 44 min
Bárbara Norton de Matos diverte a Internet com os seus encontros amorosos falhados. Há uma história inacreditável - TVI

Bárbara Norton de Matos torna-se viral ao relatar histórias caricatas dos seus dates falhados. E a mais divertida é sobre um homem que adormeceu durante horas. O vídeo está a conquistar milhares de reações nas redes sociais.

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Há encontros que correm mal. E depois há aqueles que são tão caricatos que acabam por se transformar em histórias inesquecíveis. Bárbara Norton de Matos, de 47 anos, tem partilhado nas redes sociais alguns dos seus dates mais desastrosos e os relatos estão a conquistar os internautas.  E entre todas as histórias, há uma que se tornou das mais comentadas e virais.

Tudo começou da melhor forma. Bárbara conheceu um homem que, nas suas palavras, era "lindo de morrer". O primeiro encontro correu exatamente como tinha imaginado. Houve jantar, boa conversa e a química parecia evidente. "Há muito tempo que não tinha um date assim", recorda a atriz.

Mas nem tudo correu bem no segundo encontro, marcado para a praia. Bárbara entrou no mar durante alguns minutos e, quando regressou ao areal, teve uma surpresa completamente inesperada. O homem estava profundamente adormecido. E não era uma sesta rápida.

"Passado três horas, estava a dormir. Hibernou", contou, entre risos, no vídeo que está a divertir milhares de pessoas nas redes sociais.

O relato rapidamente gerou uma onda de comentários, com muitos internautas a confessarem que esta é uma das histórias de dates falhados mais divertidas que ouviram nos últimos tempos.

Veja o vídeo:

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