No início dos anos 2000, conquistou os portugueses e ainda continua a ser uma das atrizes mais elogiadas

Bárbara Norton de Matos, nascida em Lisboa a 7 de julho de 1979, é uma conhecida atriz e empreendedora portuguesa, com uma carreira sólida na televisão e também presença no mundo dos negócios. Ao longo dos anos, tornou-se uma das figuras mais reconhecidas da ficção nacional e é igualmente valorizada pela proximidade que mantém com os seguidores, partilhando frequentemente momentos da sua vida nas redes sociais.

A atriz ganhou destaque ao interpretar Sílvia na série “Inspetor Max”, papel que ajudou a consolidar a sua popularidade junto do público. Estreou-se em televisão em 2001, na novela “Nunca Digas Adeus”, e desde então passou a integrar de forma constante projetos de ficção nacional, participando em produções como “Amanhecer”, “Baía das Mulheres”, “Sentimentos” e “Amor Amor”, reforçando a sua versatilidade enquanto atriz.

Recentemente, Bárbara Norton de Matos voltou a estar no centro das atenções, mas desta vez pelas imagens partilhadas nas redes sociais. A atriz publicou fotografias em bikini, a aproveitar momentos de descanso junto ao mar, que rapidamente geraram uma onda de reações por parte dos seguidores.

A partilha rapidamente acumulou comentários elogiosos, com os fãs a destacarem a sua imagem e presença. Entre as reações, podem ler-se mensagens como “Linda demais”, “Bela mulher merece tudo beijos”, “Está incrívellll 🔥”, “Sempre Linda BEIJINHO”, “A mulher mais bonita de Portugal” e “A minha Amiga é lindaaa!”.

Para além da carreira televisiva, Bárbara Norton de Matos é também mãe de duas filhas: Luz, nascida em 2006, fruto da relação com Gonçalo Pina e Melo, e Flor, nascida em 2015, do seu relacionamento com Ricardo Areias.

Entre a vida pessoal, a carreira artística e a forte ligação ao público, a atriz continua a ser uma das figuras mais mediáticas apesar de estar mais afastada da televisão: