«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:10
«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos - TVI

Bárbara Norton de Matos alvo de chantagem por parte da filha.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Bárbara Norton de Matos, de 46 anos, soma uma série de grandes sucessos no seu currículo, sendo ainda hoje amplamente reconhecida pela icónica série da TVI ‘Inspetor Max’, assim como por outros projetos marcantes ao longo da sua carreira.

A atriz  recorreu às redes sociais para esclarecer uma situação familiar delicada que tem vindo a gerar atenção pública. Aos 46 anos, a atriz decidiu quebrar o silêncio sobre a relação difícil com a filha mais velha, Luz, atualmente com 19 anos, e revelou que o conflito chegou mesmo aos tribunais.

Nos últimos dias foi tornada pública uma situação familiar que, até agora, sempre fiz questão de manter em privado”, começou por explicar. “Infelizmente, após um momento de partilha afetiva que fiz com a minha filha, a Luz, ela tomou a decisão de se expressar publicamente, expondo-me nas redes sociais e recorrendo a uma forma de chantagem emocional após uma decisão judicial que não lhe foi favorável”, escreveu a atriz, referindo-se a uma publicação feita no início da semana, onde surge com a filha ao colo, ainda bebé.

Bárbara Norton de Matos esclareceu ainda que “a minha filha decidiu, aos 16 anos, deixar de viver comigo e foi viver com o pai”. Desde então, explicou, “têm existido processos judiciais constantes, todos postos pelo pai, pedindo valores monetários que não lhe são devidos”. A atriz acrescentou que “o tribunal, mais uma vez, concluiu que esse dinheiro não lhe era devido”.

Num tom emocionado, a atriz lamentou: “É muito triste ver a importância gigante que uma mãe tem depois de criar uma filha sozinha até aos 15 anos ser apagada e transformada em algo negativo. Durante todos esses anos, nunca falei mal do pai dela, porque isso não faz parte dos meus valores. Infelizmente, tudo acabou por se virar contra mim, e essa é uma realidade dura, mas verdadeira.”

Sobre a decisão judicial mais recente, Bárbara revelou: “A mais recente decisão judicial, comunicada ontem, foi novamente favorável, mas, para mim, isto não representa uma vitória, apenas uma confirmação de uma triste realidade familiar.”

A atriz terminou o desabafo com uma mensagem de amor e serenidade: “Apesar de tudo, quero que saibam que a minha resposta à chantagem da minha filha será sempre com amor de mãe porque o meu amor por ela é maior do que qualquer conflito. A porta da minha casa estará sempre aberta para ela. Mas acredito que o amor de mãe também tem limites e esses limites existem precisamente porque há amor, não por falta dele. Não farei mais comentários sobre este assunto. Peço apenas respeito por um tema tão sensível e pessoal, que diz respeito à relação entre uma mãe e uma filha.

Por fim, a atriz ainda partilhou um último story a agradecer todo o apoio dos seguidores e do seu advogado neste processo tão delicado e difícil: 

Reveja aqui tudo o que já foi dito deste caso. Desta vez pela aquipa do V+fama TVI: 

Bárbara Norton de Matos é mãe de Luz, fruto da sua relação com Gonçalo Pina e Melo, e de Flor, de dez anos, do relacionamento com Ricardo Areias.

veja também: 

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça - Novelas - TVI

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente - Novelas - TVI

Relacionados

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Ontem
1

Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? »

Ontem
2

Matilde Breyner partilha foto do marido e está a dar que falar: «Tudo certo até a ultima foto»

seg, 16 jun
3

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Hoje
4

Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Ontem
5

«Amores, de todas as vidas!»: Ana Guiomar radiante ao lado de companhia especial

Festa é Festa
ter, 22 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

A Protegida
Hoje

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Hoje

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Hoje

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Hoje

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

Hoje

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Hoje

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Hoje

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Hoje

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Hoje
Mais Fora do Ecrã