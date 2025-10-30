«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

A atriz Bárbara Norton de Matos, de 46 anos, soma uma série de grandes sucessos no seu currículo, sendo ainda hoje amplamente reconhecida pela icónica série da TVI ‘Inspetor Max’, assim como por outros projetos marcantes ao longo da sua carreira.

A atriz recorreu às redes sociais para esclarecer uma situação familiar delicada que tem vindo a gerar atenção pública. Aos 46 anos, a atriz decidiu quebrar o silêncio sobre a relação difícil com a filha mais velha, Luz, atualmente com 19 anos, e revelou que o conflito chegou mesmo aos tribunais.

“Nos últimos dias foi tornada pública uma situação familiar que, até agora, sempre fiz questão de manter em privado”, começou por explicar. “Infelizmente, após um momento de partilha afetiva que fiz com a minha filha, a Luz, ela tomou a decisão de se expressar publicamente, expondo-me nas redes sociais e recorrendo a uma forma de chantagem emocional após uma decisão judicial que não lhe foi favorável”, escreveu a atriz, referindo-se a uma publicação feita no início da semana, onde surge com a filha ao colo, ainda bebé.

Bárbara Norton de Matos esclareceu ainda que “a minha filha decidiu, aos 16 anos, deixar de viver comigo e foi viver com o pai”. Desde então, explicou, “têm existido processos judiciais constantes, todos postos pelo pai, pedindo valores monetários que não lhe são devidos”. A atriz acrescentou que “o tribunal, mais uma vez, concluiu que esse dinheiro não lhe era devido”.

Num tom emocionado, a atriz lamentou: “É muito triste ver a importância gigante que uma mãe tem depois de criar uma filha sozinha até aos 15 anos ser apagada e transformada em algo negativo. Durante todos esses anos, nunca falei mal do pai dela, porque isso não faz parte dos meus valores. Infelizmente, tudo acabou por se virar contra mim, e essa é uma realidade dura, mas verdadeira.”

Sobre a decisão judicial mais recente, Bárbara revelou: “A mais recente decisão judicial, comunicada ontem, foi novamente favorável, mas, para mim, isto não representa uma vitória, apenas uma confirmação de uma triste realidade familiar.”

A atriz terminou o desabafo com uma mensagem de amor e serenidade: “Apesar de tudo, quero que saibam que a minha resposta à chantagem da minha filha será sempre com amor de mãe porque o meu amor por ela é maior do que qualquer conflito. A porta da minha casa estará sempre aberta para ela. Mas acredito que o amor de mãe também tem limites e esses limites existem precisamente porque há amor, não por falta dele. Não farei mais comentários sobre este assunto. Peço apenas respeito por um tema tão sensível e pessoal, que diz respeito à relação entre uma mãe e uma filha.”

Por fim, a atriz ainda partilhou um último story a agradecer todo o apoio dos seguidores e do seu advogado neste processo tão delicado e difícil:

Reveja aqui tudo o que já foi dito deste caso. Desta vez pela aquipa do V+fama TVI:

Bárbara Norton de Matos é mãe de Luz, fruto da sua relação com Gonçalo Pina e Melo, e de Flor, de dez anos, do relacionamento com Ricardo Areias.

veja também:

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça - Novelas - TVI

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente - Novelas - TVI