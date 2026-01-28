Bárbara Norton de Matos alvo de ataques e ameaças após opinião polémica: «Chocada»

Mensagens ameaçadoras deixam Bárbara Norton de Matos em alerta.

A atriz Bárbara Norton de Matos viu-se recentemente no centro de uma polémica após manifestar publicamente a sua opinião política, situação que, segundo a própria, terá dado origem a críticas violentas e até ameaças em mensagens privadas.

Tudo aconteceu depois de a atriz ter assumido, nas redes sociais a sua opinião. A posição gerou uma forte reação por parte de alguns utilizadores, levando Bárbara Norton de Matos, de 46 anos, a revelar que ficou profundamente chocada com o tom das respostas recebidas, sobretudo em privado: “O que me chocou, a seguir ao meu reels, foram as mensagens privadas a dizerem-me que, se já não trabalhava em televisão, agora é que nunca mais iria trabalhar por me ter mostrado de que lado estou”, confessou.

A atriz fez questão de sublinhar que a sua partilha não teve como objetivo provocar divisões políticas, mas antes chamar a atenção para um problema mais profundo da sociedade atual: “Porque isto não é sobre lados, é sobre liberdade, respeito e democracia”, afirmou, acrescentando que as reações recebidas dizem muito mais sobre o estado do debate público do que sobre o conteúdo da sua opinião.

Bárbara Norton de Matos lamentou ainda a dificuldade crescente em aceitar opiniões diferentes, considerando preocupante a forma como algumas pessoas reagem quando confrontadas com perspetivas que não coincidem com as suas.

Apesar de reconhecer que, publicamente, recebeu maioritariamente mensagens de apoio, a atriz destacou que foi nos contactos privados que encontrou intolerância e agressividade“As pessoas não podem transformar-se em alvos a abater só por pensarem de forma diferente”, defendeu, assumindo não conseguir compreender a hostilidade com que foi confrontada.

Visivelmente cansada, Bárbara deixou ainda um desabafo pessoal: “Confesso que estou cansada. Sou só eu?”

Noutro momento, a atriz revelou ter recebido mensagens de ódio e insultos, algo que, garante, não a fará mudar quem é ou aquilo em que acredita: “Partilhei um story e já recebi muitas mensagens de ódio, a chamarem-me nomes, mas isso não vai mudar nada daquilo que eu sou. Só vem confirmar que pensar livremente ainda faz barulho. E é isso que é assustador e dá que pensar”, disse.

Apesar da controvérsia, Bárbara Norton de Matos recebeu também mensagens de apoio de fãs, amigos e colegas, com vários seguidores a elogiarem a sua coragem: «Esquece!! Somos um país democrático para o que convém… este povinho não tolera que se possa ter uma opinião diferente!» disse o comentador António Bravo; «A diferença é que quem partilha da nossa opinião e posicionamento político, aceita e respeita opiniões contrárias. Já quem pensa diferente, não só não aceita como ataca, magoa e tenta destruir.. manter a postura, respeito e educação será sempre o nosso grande diferencial..» entre outros,

A atriz termina este episódio com um apelo implícito à reflexão, reforçando a importância de uma verdadeira liberdade de expressão, assente no respeito e na aceitação da diferença.

