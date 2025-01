20 anos depois, os «Batanetes» estão de volta! Não perca a estreia dia 28 de janeiro

Os “Batanetes” regressam à TVI já esta terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Vem aí uma edição especial que celebra os 20 anos desde a estreia da série.

O elenco conta com nomes como Anabela Brígida, Joaquim Nicolau, Lídia Franco, Matilde Breyner, Natalina José, Sofia Aparício e Vítor Emanuel.

Foi em 2004, que os «Batanetes» estrearam na antena da TVI e deixaram o país inteiro às gargalhadas. O episódio especial, que assinala duas décadas desde a estreia original, promete continuar a arrancar risos aos telespectadores.

A história dos novos «Batanetes»

Lucinda Batanete, vinte anos emigrada na Alemanha, está de regresso ao Samouco com os seus dois filhos, Carla e Hugo. Os pais reformaram-se há muito e foram viver para Trás-os-Montes. Na vila natal de Lucinda continua a viver o irmão Toninho, agora agente da PSP, como o pai foi. Casou com Sandra, cabeleireira, que ficou à frente do estabelecimento outrora de Fifi. Ficaram também com a casa dos pais Batanete que, a partir de agora, terão de partilhar com Lucinda.

Palmira, tia dos dois, uma star retirada dos palcos, regressou com Lucinda ao Samouco, instalou-se na melhor casa da vila, mas não a quer partilhar. A janela da sua casa é o seu palco, e daí comenta as atualidades do distrito, do país e do mundo. Num dia diz poesia, no dia seguinte insulta quem passa. Uma mulher livre, do seu tempo, com o dom da palavra e com uma paixão inveterada por seres humanos, em particular belos homens.

A tasca (ou café da Sociedade Filarmónica), agora gerida por Mary, ex-mulher de Bruno, continua a ser, a par do minimercado, o centro nevrálgico da vila. Mary passa muito tempo na conversa com as suas amigas – Olga, a dona do minimercado internacional e Eduarda, a assistente do médico que, ali ou no minimercado, cortam na casaca e comentam as novidades samouquenses. Não suportam Viriato, um homem sempre impecavelmente fardado de piloto aviador, com uma imaginação prodigiosa e grande carência afetiva. É o cliente número 1 da tasca que, hoje, considera o seu centro de operações.

Fábio é o empregado da tasca e marido de Mary. Foi um trato que fizeram, um acordo que não impede Fábio de amar Toninho, apesar deste não demonstrar sentimentos amorosos por ele. E a propósito de sentimentos, há que dizer que Olga, que além de dona do minimercado, é maestrina da banda, gosta de Toninho, que toca trombone, mas Carla está atenta.

Todos sofrem com falta de amor. Parece que esse nobre sentimento não se dá com o clima local que levou as mulheres samouquenses a apaixonar-se pelo padre Jacinto, um rapaz lindíssimo e muito tímido. Com o calor, elas atacam mais despudoradas e ele esconde-se onde pode, mas nunca está a salvo. Nem na escola, que continua a ser dirigida pela inefável professora Alice, a par com o doutor Salzedas, uma das mais importantes figuras da localidade. Diz o ditado popular “quem canta seus males espanta” e é por isso que Alfredo, ajudante de Olga no minimercado, vai cantando o fado durante o horário de expediente para ver se alegra os clientes.