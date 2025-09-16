Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Beatriz Barosa vive noite especial de cinema.

Beatriz Barosa partilhou um registo carinhoso com a mãe nas redes sociais.

Atriz e mãe foram assistir ao filme português «Lugar dos Sonhos», de Diogo Morgado.

Beatriz Barosa aproveitou uma pausa na agenda profissional para um momento de ternura em família. Depois de rumores de uma possível separação do ator Manuel Marques, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

A atriz, de 28 anos, partilhou com os seguidores um registo que evidencia a cumplicidade única que tem com a mãe.

Através das stories da rede social, Beatriz publicou uma fotografia das duas numa sala de cinema e acompanhou-a com a legenda: «Programinha de mãe e filha. Viemos ao cinema ver o 'Lugar dos Sonhos'». O filme escolhido para esta noite especial é uma produção portuguesa realizada por Diogo Morgado, que tem vindo a destacar-se não apenas como ator, mas também na realização.

Para os fãs da atriz, este momento partilhado reflete a importância que Beatriz dá aos laços familiares, reforçando o lado mais intimista e humano da sua vida fora dos ecrãs.

Fotografia: Instagram

Beatriz Barosa viveu recentemente um momento especial e fez questão de o partilhar com os seguidores. A atriz usou as redes sociais para celebrar uma conquista marcante da irmã, Luisinha Oliveira, deixando transparecer todo o orgulho que sente por ela.

“Já nasceu!! 🐣 O ‘Dear Well-being Journal’ está cá fora e é uma das coisas mais importantes e bonitas que a minha irmã já criou! Este livro interativo vai acalmar as rotinas mais sufocantes, priorizando a gratidão e a positividade!”, escreveu Beatriz Barosa na descrição da publicação.

Nas imagens, é possível ver vários registos da apresentação oficial do livro, num ambiente caloroso e familiar, onde não faltaram sorrisos, abraços e momentos de grande emoção. O “Dear Well-being Journal” é um diário interativo pensado para promover o bem-estar emocional e a saúde mental, com foco na gratidão, na reflexão e no autocuidado — uma ferramenta que, segundo Beatriz Barosa, “faz todo o sentido nos dias de hoje”.

Luisinha Oliveira reagiu à publicação da irmã com um simples, mas emotivo: "Obrigada ❤️”.

Os fãs rapidamente inundaram a caixa de comentários com palavras de carinho e incentivo: “Um orgulho ver as conquistas da Luisinha 🥰 Um beijinho grande para todos❤️”, “Que bom ver o teu apoio à Lu. Vocês merecem tudo de bom, assim como a família preciosa que são ❤️🥹”, “Tanto orgulho 😭💗💗💗”.

Este gesto de Beatriz Barosa mostra, mais uma vez, a forte ligação entre as duas irmãs e o apoio mútuo que se estende para além da vida pessoal — é também um reflexo de admiração, respeito e amor familiar que toca todos os que acompanham o seu percurso.

Veja a partilha completa, aqui: