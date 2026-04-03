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As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe

  • TVI Novelas
  • 3 abr, 11:25
As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe - TVI

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A atriz Beatriz Barosa, irmã da modelo Luisinha Oliveira, voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um momento muito especial em família. Desta vez, o destaque vai para uma fotografia ternurenta ao lado da sua mãe, que rapidamente conquistou os seguidores, não só pela emoção da mensagem, mas também pela impressionante semelhança entre ambas.

A publicação surgiu a propósito do aniversário da mãe da atriz, celebrado no dia 21, uma data que, como a própria refere, coincide com a chegada da Primavera. Na legenda, Beatriz Barosa não poupou nas palavras de amor e admiração, partilhando um texto carregado de sentimento:

«O sorriso de minha mãe é a beleza maior da vida, disse Luciany Aparecida no romance “Mata Doce” e digo eu! 🥹 O aniversário da minha Mãe foi dia 21, trouxe consigo a Primavera, mas todos os dias são perfeitos para a celebrar! 💐

Nunca serei capaz de traduzir em palavras a felicidade que sinto por ser sua filha! Parabéns, sempre! ❤️»

A reação dos fãs foi imediata e houve um detalhe que não passou despercebido: a forte semelhança entre mãe e filha. Os comentários multiplicaram-se com elogios e comparações carinhosas, como «O vosso sorriso é igual e igualmente lindo!!», «Podiam ser manas! 🩷🌸 família linda!» e ainda «Iguais», escreveu a atriz Rosa Bela.

Outros seguidores também destacaram a beleza de ambas, com mensagens como «A tua mãe é linda e tem um sorriso lindo também sim!» e «ai que LINDAS ❤️❤️✨ felicidades, felicidade!!✨✨».

Mais do que uma simples partilha, este momento revelou o lado mais íntimo de Beatriz Barosa, mostrando a importância da família na sua vida e reforçando a ligação especial que mantém com a mãe. Entre elogios, emoção e muitas reações, ficou claro que esta é uma relação marcada por amor profundo, admiração e cumplicidade.

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