Beatriz Barosa assinala dia muito importante: «Já nasceu»

Beatriz Barosa viveu recentemente um momento especial e fez questão de o partilhar com os seguidores. A atriz usou as redes sociais para celebrar uma conquista marcante da irmã, Luisinha Oliveira, deixando transparecer todo o orgulho que sente por ela.

“Já nasceu!! 🐣 O ‘Dear Well-being Journal’ está cá fora e é uma das coisas mais importantes e bonitas que a minha irmã já criou! Este livro interativo vai acalmar as rotinas mais sufocantes, priorizando a gratidão e a positividade!”, escreveu Beatriz Barosa na descrição da publicação.

Nas imagens, é possível ver vários registos da apresentação oficial do livro, num ambiente caloroso e familiar, onde não faltaram sorrisos, abraços e momentos de grande emoção. O “Dear Well-being Journal” é um diário interativo pensado para promover o bem-estar emocional e a saúde mental, com foco na gratidão, na reflexão e no autocuidado — uma ferramenta que, segundo Beatriz Barosa, “faz todo o sentido nos dias de hoje”.

Luisinha Oliveira reagiu à publicação da irmã com um simples, mas emotivo: "Obrigada ❤️”.

Os fãs rapidamente inundaram a caixa de comentários com palavras de carinho e incentivo: “Um orgulho ver as conquistas da Luisinha 🥰 Um beijinho grande para todos❤️”, “Que bom ver o teu apoio à Lu. Vocês merecem tudo de bom, assim como a família preciosa que são ❤️🥹”, “Tanto orgulho 😭💗💗💗”.

Este gesto de Beatriz Barosa mostra, mais uma vez, a forte ligação entre as duas irmãs e o apoio mútuo que se estende para além da vida pessoal — é também um reflexo de admiração, respeito e amor familiar que toca todos os que acompanham o seu percurso.

Veja a partilha completa, aqui: