Apaixonados, Beatriz Barosa e Manuel Marques trocam elogios nas redes sociais

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, decorreu a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa. Beatriz Barosa e Manuel Marques estiveram presentes e posaram para os fotógrafos.

No dia seguinte, o ator partilhou três registos fotográficos, no Instagram, e sua cara-metade não resistiu em comentar, elogiando-o: «O mais lindo de todas as festas!!!».

De relembrar que, Beatriz Barosa dá vida a Ana Carolina em «Festa é Festa»,e Manuel Marques veste a pele de Nando no mesmo projeto. O casal, com 23 anos de diferença, apaixonou-se durante as gravações da novela da TVI. Estão juntos desde 2021.