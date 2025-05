Beatriz Barosa e a irmã de Manuel Marques juntam-se num plano misterioso

Beatriz Barosa e Ana Marques, irmã de Manuel Marques, uniram forças para levar a cabo um plano que deixou todos rendidos — especialmente o próprio Manuel Marques. A ocasião era especial: os 50 anos do ator, que mereciam ser celebrados à altura. E foi isso mesmo que aconteceu.

Beatriz Barosa, namorada do ator, partilhou vários registos da festa surpresa que preparou com todo o cuidado, contando com a colaboração de Ana Marques, a quem chamou carinhosamente de “melhor parceira para organizar festas surpresa”. O resultado? Uma celebração inesquecível.

O plano secreto e a grande surpresa

Tudo começou com uma desculpa cuidadosamente pensada. Assim que Manuel Marques terminou o espetáculo em que participou naquela noite, Beatriz Barosa levou-o ao Hotel Tivoli Oriente com um pretexto convincente. O que ele não esperava era ser recebido por 50 amigos e familiares, todos reunidos para o surpreender num momento de pura emoção.

Nos vídeos e fotografias partilhados nas redes sociais, é possível ver o instante em que o ator entra na sala e percebe o que está a acontecer. O espanto, a alegria e a comoção foram visíveis no seu rosto. Seguiram-se os parabéns, o momento de soprar as velas e muitos abraços emocionados.

Manuel Marques emocionado e fãs rendidos

Na publicação de Beatriz, pode ler-se: “Missão cumprida, @anamarquesoficial aka melhor parceira para organizar festas surpresa!! 💝

O nosso @manuel_marques_oficial fez 50 anos, e não poderíamos deixar passar a ocasião sem comemorar como deve ser! 🥂 (…) Mostro aqui o que se seguiu…”. O próprio Manuel Marques reagiu com simplicidade, mas com emoção: “Inesquecível ❤️❤️❤️”.

Já os fãs não pouparam nos elogios: "Adoroooooo ❤️ Parabéns Manel!! (Outra vez)", "Vocês são muito, muito lindos", "Parabéns 👏 muitas felicidades 🍀 muitos sucessos pessoais e profissionais 😊", "Parabéns e muitas felicidades 😄".

Com este gesto, Beatriz Barosa e Ana Marques mostraram que, mais do que uma surpresa bem organizada, o mais importante é o carinho que se coloca em cada detalhe.

Veja a partilha, aqui: