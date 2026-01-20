Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) ri-se com algo que vê no telemóvel. Melanie (Beatriz Costa) fica curiosa e também quer ver. Bruno diz que lhe manda e pergunta-lhe qual é a sua conta de instagram.

Melanie tenta disfarçar a tensão e diz que não tem redes sociais. Bruno estranha. Nelson manda Bruno trabalhar e pergunta a Melanie se Domingos já chegou.

Quem é Melanie?

Filha de pais portugueses e criada no Luxemburgo, Melanie busca uma nova vida em Portugal. Discreta e romântica, sonha com uma carreira como cantora, explorando temas do cancioneiro tradicional com uma roupagem eletrónica. Com uma difícil condição financeira, aluga um quarto na casa já partilhada por Bruno e Simone e consegue um emprego como rececionista na Auto Mota. A sua sensibilidade cativa André por quem também se apaixona, mas a timidez de ambos e um perigoso segredo do passado da artista põem em risco o tão ambicionado relacionamento. Melanie trouxe do estrangeiro mais do que sonhos na mala e no momento em que o seu paradeiro, que luta para manter incógnito, for descoberto... a sua vida e a dos que a rodeiam é ameaçada. Entre a música e a obrigação de proteger os que ama, Melanie luta para evitar que o seu passado controle o seu futuro, com a missão de finalmente sentir que pertence a algum lugar.

Recorde que Melanie acabou de chegar ao Montijo: