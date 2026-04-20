Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo sombrio de Melanie é descoberto

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Vem aí em «Amor à Prova»: Convite de Cris deixa Bruno incrédulo e temer o pior

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) abre um dos pacotes que estava escondido no quarto de Melanie (Beatriz Costa) e fica incrédulo com o que vê.

João (Carlos Félix) tenta ir à casa de banho, mas percebe que a porta está trancada. Bruno assusta-se e deixa cair o pacote, espalhando a droga pelo chão. Bruno finge que está mal disposto e que vomita.

João não se deixa impressionar e vai buscar um comprimido para os enjoos. Bruno esconde a droga e diz que precisa de descansar.

Recorde-se que Melanie tem vivido com um medo constante que descubram o seu segredo: