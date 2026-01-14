Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Melanie deixa André perplexo

  • TVI Novelas
  • Há 35 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Melanie deixa André perplexo - TVI

Ele não está à espera disto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vai ter com André (Lucas Dutra) e diz-lhe que já sabe como o vai ajudar a conquistar Melanie (Beatriz Costa).

Melanie esconde um pacote dentro da caixa do estore. Tocam à campainha e ela sobressalta-se.

André foi ter com Melanie para lhe dizer que soube de uma oferta de emprego, para ser rececionista da oficina onde Cris (José Condessa) e Bruno (João Arrais) trabalham e lembrou-se dela. Melanie fica muito feliz e abraça André. Ele fica desconcertado com o contacto físico.

Relembre o momento em que eles se conheceram:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris é o pai biológico de Nico

Amor à Prova

Amor à Prova- Tomás e Alice entram em discussão acessa: «Estou farta disto»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Tomás apanha Cris, Alice e Nico em flagrante?

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Carlos descobre o que Amália anda a esconder de David

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: O encontro secreto de Nico e Cris

Amor à Prova
Ontem

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália chantageia Carlos com vídeo humilhante

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
2

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

qua, 7 jan
3

Ricardo Sá

qua, 7 jan
4

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem
5

«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas

31 jul 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
seg, 12 jan

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
seg, 12 jan
FORA DO ECRÃ

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem

«Tenho muitas saudades dele»: Noivo de Maria Botelho Moniz deixa homenagem tocante a alguém que perdeu

Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

De risco ao meio e dente 'partido': a foto melhor guardada e hilariante de Mickael Carreira

Ontem
Mais Fora do Ecrã