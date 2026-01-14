Vem aí em «Amor à Prova»: Melanie deixa André perplexo

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vai ter com André (Lucas Dutra) e diz-lhe que já sabe como o vai ajudar a conquistar Melanie (Beatriz Costa).
Melanie esconde um pacote dentro da caixa do estore. Tocam à campainha e ela sobressalta-se.
André foi ter com Melanie para lhe dizer que soube de uma oferta de emprego, para ser rececionista da oficina onde Cris (José Condessa) e Bruno (João Arrais) trabalham e lembrou-se dela. Melanie fica muito feliz e abraça André. Ele fica desconcertado com o contacto físico.
Relembre o momento em que eles se conheceram: