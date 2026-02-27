Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 39min
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André - TVI

A enfermeira fica furiosa e age.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Melanie (Beatriz Costa) atende uma chamada de André (Lucas Dutra), a dizer que ficou com o emprego. Sara ouve parte da conversa e pergunta que emprego é. Melanie fica tensa e disfarça, mas Cris (José Condessa) resolve pôr tudo em pratos limpos e conta que é na taqueria de Alice (Mafalda Marafusta) e que ontem arranjou o carro dela, para a convencer a não despedir André. Sara (Joana de Verona) fica passada e Cris vai embora.

Sara está furiosa por Alice não deixar Cris em paz e por André ter ido trabalhar para a taqueria da família dela. Melanie tenta relativizar as coisas e Sara atira-lhe uma farpa por não lhe ter contado nada. Melanie explica a sua posição, mas garante que apertou com Cris para ele contar. Sara pergunta onde é a taqueria e Melanie fica preocupada.

Sara discute com André por ter ido trabalhar para a taqueria. André afirma que não sabia quem eram as donas e só quer pagar a faculdade. Ana (Leonor Oliveira) aproxima-se e André apresenta-as. Sara explica a Ana o stress que vai ser, se Tomás descobrir que André é irmão de Cris. Ana não fica muito preocupada.

Recorde-se que André foi trabalhar para a taqueria sem saber quem eram as patroas:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso agrava-se e o pior pode estar por vir

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: André fica em choque ao saber que as patroas são a família de Nico

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Amália tem um plano macabro para se vingar da mãe

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- David sobre Nico: «Vamos ter de parar a quimioterapia»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Carlos e Amália têm as provas que Vítor e Simone têm um caso

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: «O corpo do Nico está a rejeitar o transplante de medula»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
1

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
2

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

qua, 25 fev
3

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Ontem
4

Inês Curado

qua, 25 fev
5

Filho de Maria Botelho Moniz vive «nível de felicidade: máxima». E o motivo é tão simples!

12 jun 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Amor à Prova
Hoje

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Amor à Prova
Ontem

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Ontem

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

qua, 25 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Amor à Prova
Ontem

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Ontem

Atores mostram-se preocupados com saúde de uma grande artista: «As melhoras rainha»

Ontem

Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

qua, 25 fev

Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

qua, 25 fev

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

A Protegida
qua, 25 fev
Mais Fora do Ecrã