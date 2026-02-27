Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Em «Amor à Prova», Melanie (Beatriz Costa) atende uma chamada de André (Lucas Dutra), a dizer que ficou com o emprego. Sara ouve parte da conversa e pergunta que emprego é. Melanie fica tensa e disfarça, mas Cris (José Condessa) resolve pôr tudo em pratos limpos e conta que é na taqueria de Alice (Mafalda Marafusta) e que ontem arranjou o carro dela, para a convencer a não despedir André. Sara (Joana de Verona) fica passada e Cris vai embora.
Sara está furiosa por Alice não deixar Cris em paz e por André ter ido trabalhar para a taqueria da família dela. Melanie tenta relativizar as coisas e Sara atira-lhe uma farpa por não lhe ter contado nada. Melanie explica a sua posição, mas garante que apertou com Cris para ele contar. Sara pergunta onde é a taqueria e Melanie fica preocupada.
Sara discute com André por ter ido trabalhar para a taqueria. André afirma que não sabia quem eram as donas e só quer pagar a faculdade. Ana (Leonor Oliveira) aproxima-se e André apresenta-as. Sara explica a Ana o stress que vai ser, se Tomás descobrir que André é irmão de Cris. Ana não fica muito preocupada.
