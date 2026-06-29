Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Conhecida atriz faz revelação inédita: «Eu entro em pânico, não sei como fazer»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 42min
Conhecida atriz faz revelação inédita: «Eu entro em pânico, não sei como fazer» - TVI

Um desabado sentido da atriz.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Beatriz Frazão esteve no podcast “Amiga, Faz Parte”, com Mariana Ribeiro, onde partilhou reflexões sobre a carreira, a dificuldade em fazer amigas na juventude e o que mais a aprendeu nos últimos anos. A jovem atriz sublinhou que, para chegar aos objetivos, é preciso ter a certeza de que se quer seguir essa área e “nunca desistir”, porque a oportunidade chegará.

Beatriz Frazão começou por explicar que teve muita dificuldade em fazer amigas, já que estava sempre focada no trabalho desde cedo, tendo-se estreado com apenas 11 anos em «Jardins Proibidos». “Trabalho, trabalho, trabalho”, disse, descrevendo uma rotina em que o foco estava quase sempre na carreira, o que deixava pouco espaço para construir amizades.

A atriz reconhece, assim, a profundidade do empenho que teve desde cedo, mas também a dificuldade afetiva que esse excesso de dedicação trouxe. A mensagem mostra que o caminho artístico, por vezes, exige sacrifícios que vão além do que se vê em palco ou em frente às câmaras.

Mariana Ribeiro adiantou que Beatriz é muito nova e já alcançou muita coisa, e perguntou se isso a assustava, por ter conseguido tudo muito rápido. A atriz respondeu que é preciso ter a certeza desse desejo e seguir “com tudo”, sem desistir.

Beatriz Frazão lembrou também uma altura em que ficou pré-selecionada em três projetos, feliz por pensar que “pelo menos um iria fazer, tinha a certeza”. Contudo, no próprio dia, recebeu os três “nãos”. O episódio mostra como a pressão do setor é grande e como os sucessos podem ser seguidos de frustrações imensas.

A atriz afirmou que, a partir do primeiro “sim” e do primeiro projeto, é necessário provar que se está no caminho, que se é boa e que se merece ser chamado para os próximos trabalhos.

Mariana Ribeiro comentou que sente que a sua geração está muito perdida. Beatriz Frazão partilhou então que sente que precisa de ir às redes sociais falar e ser ela própria, mas que entra em pânico e não sabe como fazer. A atriz reconhece a dificuldade de se expor de forma autêntica, apesar de saber que isso é parte do caminho. A mensagem mostra que, mesmo com todo o sucesso, a jovem ainda enfrenta desafios emocionais e de confiança.

Quando questionada sobre o que a vida mais a ensinou, o que mais aprendeu e com o que mais cresceu, Beatriz respondeu que tem toda a sorte de trabalhar com pessoas incríveis que lhe ensinam muito. “Isso, para mim, vale mais que tudo”. A atriz coloca assim a vertente humana e coletiva no centro do seu crescimento, dando mais valor à relação com os colegas do que a qualquer outro sucesso. O testemunho revela maturidade e uma visão equilibrada de carreira e de vida.

Recorde a emblemática participação de Beatriz Frazão como Kika em «Morangos com Açúcar»:

Relacionados

O look de “cair para o lado” de Beatriz Frazão em evento

Beatriz Frazão sobre «Morangos com Açúcar»: «Vocês não estão bem a ver as cenas que nós temos aqui! Vai ser brutal!»

Atriz de «Morangos com Açúcar» sofre incidente em avião

Lembra-se de Angelina, a paixão de Manel em «Morangos com Açúcar»? 20 anos depois, está grávida e diferente

Lembra-se da Salomé de «Morangos com Açúcar»? Já tem mais de 40 anos e pode não reconhecê-la

Foi Afonso, uma das personagens mais marcantes, de «Morangos com Açúcar». Veja como ele está diferente

Vítima de bullying, atriz dos Morangos com Açúcar faz revelações sobre a infância e carreira: «Comentários altamente preconceituosos»

17 anos depois de ter participado em «Morangos com Açúcar», esta atriz revela segredos dos bastidores

Era conhecida como a Mónica, líder das Popstar de «Morangos com Açúcar». Já tem duas filhas e está diferente

Mais Vistos

Exclusivo «A Madrasta»: Pedro encontra-se com Diana

A Madrasta
Hoje
1

Exclusivo «Terra Forte»: Armando morre

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: António pede desculpa a Flor, mas recebe uma reação inesperada

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Há um vídeo, que compromete António e ameaça destruir a sua reputação

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro tórrido de António e Débora

Terra Forte
qua, 3 jun
5

Exclusivo «A Madrasta»: Diana regressa e confronta todos

A Madrasta
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Armando morre

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Madrasta»: Diana regressa e confronta todos

A Madrasta
Ontem

No início dos anos 2000, conquistou os portugueses e ainda continua a ser uma das atrizes mais elogiadas

Ontem

Momento ternurento! Laura Figueiredo mostra gesto do filho e derrete seguidores

Ontem

Matilde Breyner recria momento viral de Elma Aveiro e soma milhares de reações

Para Sempre
sáb, 27 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Débora quer vingar-se de Álvaro por causa do vídeo comprometedor

Terra Forte
sáb, 27 jun
FORA DO ECRÃ

Conhecida atriz faz revelação inédita: «Eu entro em pânico, não sei como fazer»

Hoje

Aos 74 anos anos e melhor que nunca, Helena Isabel partilha «o segredo» para se manter ativa

Hoje

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já se mudaram para a mansão milionária. Veja as primeiras imagens

Hoje

Comovente! Edmundo Vieira assinala 15 anos sem Angélico Vieira: «Sei que estás comigo»

Hoje

Atriz de «Morangos com Açúcar» sofre incidente em avião

Hoje

O gesto tocante de Vicente antes da estreia de Maria Botelho Moniz: «Desejar boa sorte à mãe»

Hoje
Mais Fora do Ecrã