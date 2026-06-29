Conhecida atriz faz revelação inédita: «Eu entro em pânico, não sei como fazer»

Beatriz Frazão esteve no podcast “Amiga, Faz Parte”, com Mariana Ribeiro, onde partilhou reflexões sobre a carreira, a dificuldade em fazer amigas na juventude e o que mais a aprendeu nos últimos anos. A jovem atriz sublinhou que, para chegar aos objetivos, é preciso ter a certeza de que se quer seguir essa área e “nunca desistir”, porque a oportunidade chegará.

Beatriz Frazão começou por explicar que teve muita dificuldade em fazer amigas, já que estava sempre focada no trabalho desde cedo, tendo-se estreado com apenas 11 anos em «Jardins Proibidos». “Trabalho, trabalho, trabalho”, disse, descrevendo uma rotina em que o foco estava quase sempre na carreira, o que deixava pouco espaço para construir amizades.

A atriz reconhece, assim, a profundidade do empenho que teve desde cedo, mas também a dificuldade afetiva que esse excesso de dedicação trouxe. A mensagem mostra que o caminho artístico, por vezes, exige sacrifícios que vão além do que se vê em palco ou em frente às câmaras.

Mariana Ribeiro adiantou que Beatriz é muito nova e já alcançou muita coisa, e perguntou se isso a assustava, por ter conseguido tudo muito rápido. A atriz respondeu que é preciso ter a certeza desse desejo e seguir “com tudo”, sem desistir.

Beatriz Frazão lembrou também uma altura em que ficou pré-selecionada em três projetos, feliz por pensar que “pelo menos um iria fazer, tinha a certeza”. Contudo, no próprio dia, recebeu os três “nãos”. O episódio mostra como a pressão do setor é grande e como os sucessos podem ser seguidos de frustrações imensas.

A atriz afirmou que, a partir do primeiro “sim” e do primeiro projeto, é necessário provar que se está no caminho, que se é boa e que se merece ser chamado para os próximos trabalhos.

Mariana Ribeiro comentou que sente que a sua geração está muito perdida. Beatriz Frazão partilhou então que sente que precisa de ir às redes sociais falar e ser ela própria, mas que entra em pânico e não sabe como fazer. A atriz reconhece a dificuldade de se expor de forma autêntica, apesar de saber que isso é parte do caminho. A mensagem mostra que, mesmo com todo o sucesso, a jovem ainda enfrenta desafios emocionais e de confiança.

Quando questionada sobre o que a vida mais a ensinou, o que mais aprendeu e com o que mais cresceu, Beatriz respondeu que tem toda a sorte de trabalhar com pessoas incríveis que lhe ensinam muito. “Isso, para mim, vale mais que tudo”. A atriz coloca assim a vertente humana e coletiva no centro do seu crescimento, dando mais valor à relação com os colegas do que a qualquer outro sucesso. O testemunho revela maturidade e uma visão equilibrada de carreira e de vida.

Recorde a emblemática participação de Beatriz Frazão como Kika em «Morangos com Açúcar»: