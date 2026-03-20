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Acabada de perder a mãe, atriz de Morangos com Açúcar faz homenagem impressionante: «Deixei de ouvir»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 18min
Acabada de perder a mãe, atriz de Morangos com Açúcar faz homenagem impressionante: «Deixei de ouvir» - TVI

Uma linda homenagem.

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Beatriz Frazão prestou uma homenagem comovente à mãe Elisete Conceição, que morreu no início de março aos 54 anos após luta contra doença prolongada, tatuando no braço a palavra carinhosa “Quida” que ouvia dela todos os dias. No reels do processo, escreveu: “Obrigada por eternizares em mim a palavra que deixei de ouvir 💫”. A tatuagem, simples com um coração, simboliza saudades eternas de “Bom dia Quida”, dito com o “sorriso mais bonito do mundo”.

A atriz de «Morangos com Açúcar» e «Amor Maior» na TVI partilhou dor profunda: “Não acredito que nunca mais vou acordar com o teu ‘bom dia’. Que nunca mais vou chegar a casa e tu abrires a porta com o sorriso mais sereno”

Aos 22 anos, Beatriz transforma luto em tributo permanente, emocionando fãs que elogiam a força e sensibilidade da jovem estrela. Uma palavra que continua a viver na pele e no coração.

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