Acabada de perder a mãe, atriz de Morangos com Açúcar faz homenagem impressionante: «Deixei de ouvir»

Beatriz Frazão prestou uma homenagem comovente à mãe Elisete Conceição, que morreu no início de março aos 54 anos após luta contra doença prolongada, tatuando no braço a palavra carinhosa “Quida” que ouvia dela todos os dias. No reels do processo, escreveu: “Obrigada por eternizares em mim a palavra que deixei de ouvir 💫”. A tatuagem, simples com um coração, simboliza saudades eternas de “Bom dia Quida”, dito com o “sorriso mais bonito do mundo”.

A atriz de «Morangos com Açúcar» e «Amor Maior» na TVI partilhou dor profunda: “Não acredito que nunca mais vou acordar com o teu ‘bom dia’. Que nunca mais vou chegar a casa e tu abrires a porta com o sorriso mais sereno”.

Aos 22 anos, Beatriz transforma luto em tributo permanente, emocionando fãs que elogiam a força e sensibilidade da jovem estrela. Uma palavra que continua a viver na pele e no coração.

Recorde o «Milkshake» com Beatriz Frazão: