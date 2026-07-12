Começou a representar em criança e agora é uma brasa. Saiba quem é esta atriz que entrou em Morangos com Açúcar

Beatriz Frazão voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais. A atriz partilhou uma nova fotografia no Instagram, na qual surge a desfrutar dos dias quentes, com um biquíni amarelo que realça a sua excelente forma física.

A imagem rapidamente captou a atenção dos fãs, que se mostraram rendidos à beleza e à boa forma da atriz, enchendo a caixa de comentários com elogios e reações positivas.

Veja a publicação aqui:

Beatriz Frazão representa desde criança e é uma das principais atrizes da sua geração, tendo construído uma carreira sólida na televisão, no cinema e no teatro. Entre os vários projetos em que participou, destacou-se também nas mais recentes temporadas de Morangos com Açúcar, produção que ajudou a consolidar a sua popularidade junto do público português.

Com esta nova partilha, a atriz volta a provar que continua a ser uma das figuras mais acarinhadas pelo público, somando elogios sempre que partilha momentos do seu dia a dia nas redes sociais.

Recorde a sua participação em Morangos com Açúcar aqui:

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