«Não sei onde estás...»: Atriz famosa vive dor profunda e larga todas as emoções em carta pública

Beatriz Frazão, de 23 anos, é uma das atrizes mais promissoras da sua geração, com apenas 22 anos. Desde cedo se destacou pelo seu talento precoce, tendo estreado na televisão aos 11 anos na novela “Jardins Proibidos” e, mais recentemente, dando vida a Kika em “Morangos com Açúcar”. Além da televisão, Beatriz tem mostrado versatilidade no cinema e teatro, consolidando-se como uma das figuras mais reconhecidas do panorama artístico português.

No entanto, a jovem atriz está a atravessar uma fase profundamente difícil. Recentemente, Beatriz perdeu a sua mãe e, em sinal de homenagem e amor, escreveu uma carta emotiva e comovente dirigida à progenitora. Na carta, a atriz partilha memórias, sentimentos e saudade:

«Querida mamã, As últimas noites na tua ausência têm sido um verdadeiro pesadelo. Fecho os olhos e vejo-te. Vejo cada segundo que passei contigo. Cada pormenor de ti, do teu rosto, o teu olhar, o sinal na tua bochecha, as tuas mãos iguais às minhas, as tuas gargalhadas, a tua voz… o teu cheiro. Há 9 meses que todas as noites dormia ao teu lado, agarrada à tua mão. Agora tenho dormido agarrada aos meus irmãos tentando encontrar algo de ti. Nestes últimos 9 meses foste a minha prioridade número um, vivia para ti e por ti. Tornaste-te no amor da minha vida. Na pessoa a quem eu não poderia deixar faltar nada. Não me sai da cabeça a quantidade de vezes que me acordavas de manhã com o teu beijinho na minha testa e dizias “Bom dia Quida” com o sorriso mais bonito do mundo… Não acredito que nunca mais vou acordar com o teu bom dia.

Não acredito que perdi a minha melhor amiga. Mamã, tu foste e serás sempre a alma mais pura que conheci em toda a minha vida, com o coração mais generoso e humilde. Estejas onde estiveres, peço-te que me dês força para me levantar todos os dias. Peço-te que estejas comigo em cada passo que dou. E acima de tudo, que continues a dizer-me bom dia. Quero ver-te ao nascer do sol, numa música que toca, ou num passarinho que pousar na varanda. Fala comigo que tudo o que eu quero agora é ouvir-te. Não sei onde estás, mas sinto-te cada vez mais próxima de mim. AMO-TE MUITO, MAMÃ».

A carta da atriz comoveu profundamente os seguidores e amigos, que reagiram com mensagens de apoio e carinho. Entre os comentários mais emocionados destacam-se: «Um beijinho e um abraço muito apertado querida Beatriz 🤍»;«Um beijinho do tamanho do mundo!»; «Um abraço tão mas tão forte»; «Não há dor maior, muita força querida Bea»; «Um beijinho enorme querida Beatriz», comentou a apresentadora Maria Botelho Moniz; «Abraço muito apertado no teu coração querida»; «Abraço gigante nesse coração».

Este momento revela não apenas a profunda ligação entre mãe e filha, mas também a sensibilidade e maturidade de Beatriz Frazão ao partilhar a sua dor e homenagear publicamente a memória da mãe, inspirando empatia e solidariedade entre os fãs e colegas de profissão.

Reveja aqui a atriz na série Morangos com Açúcar: