O namorado de Beatriz Prates, enteada de Toy, é um atleta. Revelamos quem é!

Beatriz Prates está apaixonada e já assumiu, nas redes sociais.

Duarte Pacheco de Souza é o namorado da atriz e é atleta, mais concretamente patinador.

No dia 31 de dezembro de 2024, a enteada de Toy fez uma publicação no Tik Tok, onde surge ao lado do atleta. Na descrição escreveu: «O melhor de 2024».

Por sua vez, o jovem responde: «Amo-te».

Recorde-se que a atriz tem 22 anos e é de Santo António dos Cavaleiros. Cresceu em Setúbal com a mãe, Daniela Correia e o seu companheiro que trata como pai, o conhecido cantor Toy. O casal está junto desde 2009 e casaram-se em 2019. O cantor tem dois filhos biológicos do seu primeiro casamento com Tina, que durou 26 anos: Leandro e Lara.